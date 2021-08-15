Футболисты «Калуги» вновь проиграли
В областной столице прошел очередной матч чемпионата России по футболу. Калужане принимали на своем поле «Динамо» из Владивостока.
Наша команда не смогла выиграть первый матч в новом сезоне. Во втором тайме гости забили два безответных мяча в ворота «Калуги». 2:0 – победа «Динамо».
После четырех сыгранных поединков «Калуга» имеет в своем активе только одно очко и занимает 10 место из 11 команд.
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