Футболисты «Калуги» вновь проиграли

В областной столице прошел очередной матч чемпионата России по футболу. Калужане принимали на своем поле «Динамо» из Владивостока.

Наша команда не смогла выиграть первый матч в новом сезоне. Во втором тайме гости забили два безответных мяча в ворота «Калуги». 2:0 – победа «Динамо».

После четырех сыгранных поединков «Калуга» имеет в своем активе только одно очко и занимает 10 место из 11 команд.