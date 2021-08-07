Олег Стояновский и Вячеслав Красильников сыграют в финале Олимпиады рано утром 7 августа
Рано утром в субботу, 7 августа, калужанин Олег Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым сыграет в финале турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио.
Соперниками россиян будут норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум. Начало – в 5:30 утра по московскому времени. Трансляция запланирована на Первом канале.
Напомним, в полуфинале Стояновский и Красильников обыграли сильную пару из Катара. Норвежцы победили команду Латвии.
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