Игра за золото: от первых шагов в Обнинске до финала Токио

Представитель Калужской области Олег Стояновский пробился в решающий матч турнира по пляжному волейболу на Олимпийских играх.

Воспитанник клуба «Обнинск» уже имеют за спиной несколько титулов. В паре с Артемом Ярзуткиным Олег становился победителем юношеских Олимпийских игр. С нынешним напарником – Вячеславом Красильниковым – Стояновский завоевал титул чемпиона мира.

Кстати, несмотря на то, что в 2019 году Олег выступал уже в новоуренгойском «Факеле», именно в Обнинск он привез приз, полученный на чемпионате мира в Гамбурге.

- Радует отношение Олега Стояновского к Калужской области. Он сразу после чемпионата мира привез приз из Германии в Обнинск. Это знак уважения руководству нашего клуба, тренерам, всем людям, которые помогали ему в начале карьеры, - рассказывает директор спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина Игорь ОРЕШИН. – Сейчас, когда мы видим победы Олега на Олимпийских играх, нас, конечно, переполняет чувство гордости.

Хотя в начале Олимпиады за Стояновского и Красильникова было тревожно. Россияне уступили в группе латышам, проигрывали и в решающем матче на том этапе чехам. Но в итоге наши волейболисты смогли найти свою игру. Она их и привела к полуфиналу Олимпийских игр.

Олег Стояновский и Вячеслав Красильников подошли к полуфиналу Олимпиады в отличном настроении.

Соперниками россиян стала катарская пара Ахмед Тижан и Шериф Юносс. Этнические гамбиец и сенегалец на сегодняшний день занимают первое место в Мировом рейтинге международной федерации волейбола. Да и сам олимпийский турнир катарцы прошли увереннее россиян. За пять проведённых поединков в Токио Ахмед и Шериф уступили только в одной партии. Поэтому букмекеры отдавали свое предпочтение перед игрой катарцам.

История личных встреч также была не в пользу Стояновского и Красильникова. В триумфальном для россиян 2019 году Олег и Вячеслав дважды выиграли у Ахмеда и Шерифа и один раз уступили. Но в этом сезоне россияне уступили в обоих поединках.

Олимпийские игры, правда, не верят цифрам. Тут это практически не работает. В матче побеждает тот, кто лучше готов физически и психологически на данную секунду.

- Ребята – большие молодцы. Вышли на площадку с хорошим настроем, сыграли с большим желанием, собрано. Олег и Вячеслав видно, что по ходу турнира раскачались. Они сейчас показывают великолепный волейбол, - комментирует стартовый отрезок полуфинала главный тренер женской молодежной сборной России Дмитрий ФЕДОТОВ.

Действительно, Стояновский и Красильников в этот день были уверены в себе. Даже после того, как катарцы отыграли трехочковое отставание в середине первого сета, инициатива все равно была на стороне россиян. Ахмед и Шериф больше ошибались и в итоге отдали первый сет – 19:21.

В начале второй партии Красильников поддавил катарцев. Причем, уже после свистка арбитра. Вячеславу не понравилось поведение одного из соперников. Пару слов и взгляда хватило, чтобы катарец пошел жаловаться судье.

Но помощь Ахмеду и Шерифу не пришла. Они провалились после технического таймаута. А россияне в этот токийский вечер ничего и никому отдавать не собирались – 21:17.

- Олег добавил на блоке. В ключевые моменты набирал важные очки. А Слава очень уверенно и мощно атаковал на чужой подаче. Ребята из Катара были вынуждены переключиться на Олега, потому что Красильников забил практически все, - продолжил Дмитрий Федотов.

Видеообзор матча.

Уже после матча Вячеслав Красильников лег на песок и произнес, глядя в небо: «Я не верю». Действительно, сложно поверить, что десятки тысяч тренировок, несчитанное количество часов труда в итоге привели к медали Олимпийских игр.

Воспитанник волейбольного клуба «Обнинск» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников уже вошли в историю. Никогда раньше россияне не добирались до финала турнира по пляжному волейболу на Олимпиадах.

В матче за «золото» наших ребят ждет неприятная встреча с вундеркиндами из Норвегии - Андерсом Молом и Кристианом Сёрумом. Это будет поистине встреча двух глыб современного мирового пляжного волейбола. Игра пройдет 7 августа.

А в это самое время многолетний тренер Олега Стояновского и клуба «Обнинск» Игорь Олефир помогает достигать успехов своим новым воспитанникам. Молодые волейболисты СШОР Александра Савина сейчас сражаются в финале первенства России. Калужская область пополнит коллекцию новыми медалии, а клуб «Обнинск» продолжит растить чемпионов для сборной России и всей нашей большой страны.