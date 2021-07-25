Калужане на Олимпиаде: победа обнинской волейболистки, утешительный финал в гребле и плавательный полуфинал

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Во второй день соревнований на старт вышли сразу три спортсмена из Калужской области.

Обнинская волейболистка Светлана Холомина стартовала с победы на своей первой Олимпиаде.

Пляжный волейбол

Начала с победы обнинская волейболистка Светлана Холомина. Она выступает со спортсменкой из Краснодарского края Надеждой Макрогузовой. Россиянки в первом матче переиграли опытную пару из Италии Марту Менегатти и Викторию Орси Тот – 2:0 (21:18, 21:15).

Во втором матче российские пляжницы сыграют 30 июля с австралийками.

Светлана Холомина родилась в первом наукограде. 23-летняя спортсменка получила волейбольное образование в школе олимпийского резерва Александра Савина. Холомину воспитали тренеры Ирина Бакаева и Дмитрий Федотов. Первые успехи на взрослом уровне к девушке пришли в составе волейбольного клуба «Обнинск».

Анастасия Фесикова пробилась в полуфинал.

Плавание

В олимпийском бассейне стартовала на своих четвертых Играх Анастасия Фесикова. Представительница Калужской области в предварительном заплыве на 100-метровке на спине показала 13-ый результат. Фесикова финишировала через 59,92 секунды после старта. Это время позволило Анастасии пробиться в полуфинал, который пройдет 26 июля.

Калужский гребец Илья Кондратьев не смог пробиться в финал.

Академическая гребля

Свой шанс пробиться в решающий заезд упустил Илья Кондратьев. В академической гребле прошли полуфиналы среди мужских двоек парных.

Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин в своём заезде накатывали на финиш, но уступили 69 сотых секунды сборной Швейцарии и в итоге заняли четвертое место.

Калужанин Илья Кондратьев на своей первой Олимпиаде выступит в финале «Б» за 7-12 места. Медали в этой дисциплине будут разыграны 28 июля.