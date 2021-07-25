Главная Новости Спорт
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Юбилей Калуги Олимпиада

Калужане на Олимпиаде: победа обнинской волейболистки, утешительный финал в гребле и плавательный полуфинал

Николай Егоров
Опубликовано: 25.07.2021 15:18 0 255
Калужане на Олимпиаде: победа обнинской волейболистки, утешительный финал в гребле и плавательный полуфинал

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Во второй день соревнований на старт вышли сразу три спортсмена из Калужской области.

Обнинская волейболистка Светлана Холомина стартовала с победы на своей первой Олимпиаде.

Пляжный волейбол

Начала с победы обнинская волейболистка Светлана Холомина. Она выступает со спортсменкой из Краснодарского края Надеждой Макрогузовой. Россиянки в первом матче переиграли опытную пару из Италии Марту Менегатти и Викторию Орси Тот – 2:0 (21:18, 21:15).

Во втором матче российские пляжницы сыграют 30 июля с австралийками.

Светлана Холомина родилась в первом наукограде. 23-летняя спортсменка получила волейбольное образование в школе олимпийского резерва Александра Савина. Холомину воспитали тренеры Ирина Бакаева и Дмитрий Федотов. Первые успехи на взрослом уровне к девушке пришли в составе волейбольного клуба «Обнинск».

Анастасия Фесикова пробилась в полуфинал.

Плавание

В олимпийском бассейне стартовала на своих четвертых Играх Анастасия Фесикова. Представительница Калужской области в предварительном заплыве на 100-метровке на спине показала 13-ый результат. Фесикова финишировала через 59,92 секунды после старта. Это время позволило Анастасии пробиться в полуфинал, который пройдет 26 июля.

Калужский гребец Илья Кондратьев не смог пробиться в финал. 

Академическая гребля

Свой шанс пробиться в решающий заезд упустил Илья Кондратьев. В академической гребле прошли полуфиналы среди мужских двоек парных.

Россияне Илья Кондратьев и Андрей Потапкин в своём заезде накатывали на финиш, но уступили 69 сотых секунды сборной Швейцарии и в итоге заняли четвертое место.

Калужанин Илья Кондратьев на своей первой Олимпиаде выступит в финале «Б» за 7-12 места. Медали в этой дисциплине будут разыграны 28 июля.

Николай Егоров
Опубликовано: 25.07.2021 15:18 0 255
Тэги: спорт олимпиада обнинск холомина калуга кондратьев фесикова плавание гребля токио
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Корпоративные данные защитит обучающая платформа SecurityAwareness от Мегафон
Подписка в подарок: «Лицей» поддержит семьи с детьми
Управляющий Калужским отделением Сбербанка Андрей Ручай рассказал почему сотрудники Сбера выбирают вакцинацию
Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»
Георгий Юрданов: Мы всегда открыты для наших клиентов
МегаФон будет развивать сеть в Калужской области с Huawei, Nokia и ZTE
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Спецтехника в России - купить безопасно и выгодно
Правила поиска дешевых авиабилетов
Подарки девушке: как удивить и чем порадовать

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru