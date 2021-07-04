Калужане выиграли на домашнем финале Кубка России три медали

В бассейне Дворца спорта «Олимп» завершились первые два дня финала Кубка страны по плаванию. Эти соревнования, по сути дела, являются последними для российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио.

Обнинские болельщики смогли увидеть лучших отечественных пловцов, в том числе призеров и победителей чемпионатов мира.

Порадовали своими выступлениями и спортсмены сборной Калужской области. Воспитанник обнинской школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев выиграл дистанцию 100 метров вольным стилем. Также на счету многократного чемпиона мира «серебро» на 200-метровке кролем.

Анастасия Фесикова, которая выступает двойным зачетом за Калужскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, показала второй результат на дистанции 50 метров на спине. Заслуженный мастер спорта также выступит на Олимпиаде в Токио. Для Фесиковой эти Игры станут уже четвертыми в карьере.

Также в Японию отправится гребец Илья Кондратьев. За медали поборются экс-спортсмены волейбольного клуба «Обнинск», которые сейчас выступают за другие команды, Олег Стояновский и Светлана Холомина.