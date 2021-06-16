Матч Россия – Финляндия покажут в Калуге на большом экране в Гостином дворе

В среду, 16 июня, сборная России по футболу проведет в Санкт-Петербурге свой второй матч на чемпионате Европы. Игра с Финляндией начнется в 16:00.

Прямую трансляцию в Калуге можно будет бесплатно посмотреть на большом экране в Гостином дворе.

На территорию пустят не больше 1000 зрителей.

Движение вокруг Гостиных рядов ограничено с 14:00 до 19:00.

Напомним, 12 июня в первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла бельгийцам. Смотрите наш репортаж, как в тот вечер все прошло в Гостином дворе.