Матч Россия – Финляндия покажут в Калуге на большом экране в Гостином дворе
В среду, 16 июня, сборная России по футболу проведет в Санкт-Петербурге свой второй матч на чемпионате Европы. Игра с Финляндией начнется в 16:00.
Прямую трансляцию в Калуге можно будет бесплатно посмотреть на большом экране в Гостином дворе.
На территорию пустят не больше 1000 зрителей.
Движение вокруг Гостиных рядов ограничено с 14:00 до 19:00.
Напомним, 12 июня в первом матче на Евро-2020 сборная России проиграла бельгийцам. Смотрите наш репортаж, как в тот вечер все прошло в Гостином дворе.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!