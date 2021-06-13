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Бельгия разгромила Россию: как в Калуге скучали на футболе

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.06.2021 11:38 5 585
Бельгия разгромила Россию: как в Калуге скучали на футболе

Сборная Россия потерпела первое поражение на чемпионате Европы. В Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова натерпелись от бельгийцев.

Калужский осьминог

Калужане начали готовиться к матчу задолго до его начала. Большинство проголосовавших в опросе КП40 сказали о том, что будут смотреть футбол дома. Хотя даже в обыденной обстановке развлечения можно было придумать.

Один из калужан решил вспомнить немецко-английского осьминога Пауля, который предсказывал исходы матчей чемпионата мира 2006 года. Правда, на помощь пришла домашняя кошка. Кстати, результат она угадала стопроцентно. Любители букмекерских развлечений могут уже искать ее адрес.

Калужская кошка предугадала победу бельгийцев над сборной России.

Другая атмосфера

Вспоминая великолепную атмосферу в Инновационном культурном центре во время чемпионата мира 2018 года, многие калужане отправились смотреть первый матч сборной России в Гостиной двор. Здесь установили большой экран и организовали трансляцию встречи.

Тысячи болельщиков в Калуге не собралось.

Трансляция была не самого лучшего качества.

Правда, уже со входа ожидания и реальность попали в противофазу. Теплая погода, видимо, отправила большинство калужан на дачи. Или в победу российской сборной в матче с Бельгией никто не верил. Но заявленные 1000 посадочный мест, мягко скажем, были не заняты.

С безопасностью проблем не было.

На входе стражи порядка проверяли сумки, обнюхивали емкости с водой и не пускали пьяных на территорию Гостиного двора. Также выдавали какое-то подобие билета.

После голевого паса Семенова на Лукаку.

Сам матч большого интереса и эмоций у калужан не вызвал. В камерной атмосфере тем более такой футбол смотреть крайне сложно. Лишь иногда можно было услышать громкие вздохи собравшихся. Как в случаях с пропущенными голами от Лукаку и Менье в первые 15 минут.

Неприятные сюрпризы

Кстати, шумных болельщиков на территорию Гостиного двора не пустили. Причем, они не были пьяны. Просто несли с собой барабан, чтобы создать футбольную атмосферу. Но шуметь в Гостином дворе не разрешили.

Флагов было немного, но они были.

В середине второго тайма неожиданно отключилась трансляция. За 10 минут пока экран скучал по картинке из Санкт-Петербурга, большая часть болельщиков из Гостиного двора ушла домой. Кстати, качество показа также оставляло желать лучшего.

Трансляция во втором тайме прервалась. Люди ушли.

Лукаку  забил в конце матча сборной России третий мяч. Спокойно и буднично калужане отправились домой. Такое ощущение, что не чемпионат Европы это вовсе, а максимум игра Второго дивизиона.

Жизнь на футболе не останавливается. 

В Гостином дворе покажут еще два матча сборной России. 16 июня наши футболисты сыграют с Финляндией, 21 числа – с Данией.   

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.06.2021 11:38 5 585
Тэги: спорт футбол россия бельгия гостиный двор
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