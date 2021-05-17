Калужский гребец завоевал право выступить на Олимпиаде в Токио

В воскресенье, 16 мая, в швейцарском городе Люцерн завершилась финальная Олимпийская квалификационная регата, в которой в составе сборной команды Российской Федерации принимал участие калужский спортсмен Илья Кондратьев, сообщает министерство спорта региона.

Калужанин и его напарник Андрей Потапкин в составе М2х (мужская двойка парная) в предварительном заезде уверенно обошли сборные Бельгии, Украины, Чили, Венгрии, Финляндии и получили право выступать в полуфинале. Это произошло в минувшую субботу, в воскресенье состоялся полуфинал, который стал для Ильи Кондратьева и Андрея Потапкина серьезным испытанием. Наши парни состязались со спортсменами из Австрии, Италии, Норвегии, Украины и Греции, одержали победу и с первого места прошли в финал регаты.

Организаторами были решено провести финал в этот же день. Илья Кондратьев и Андрей Потапкин вышли на старт уже спустя 2 часа после предыдущего финиша. В финале соперниками парней стали спортсмены из Чехии, Австралии, Испании, Сербии, Италии. В итоге Илья Кондратьев и Андрей Потапкин выиграли золото и завоевали путевки на Олимпийские игры в Токио.

От нашего региона ранее на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году выступали гребцы Дмитрий Ковалев и Сергей Дмитряйченков.

В Токио ранее отобрались пловцы Анастасия Фесикова и Михаил Вековищев.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В 2020 году их не смогли провести из-за пандемии коронавируса.