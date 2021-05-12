Калужский футболист помог сборной России выиграть серебро в Хорватии

Гол калужанина в ворота Литвы.

Юношеская сборная России, составленная из игроков 2006 года рождения, завоевала серебряные награды турнира памяти Влатко Марковича в Хорватии.

На групповом этапе наша команда победила Албанию (1:0), разгромила сборные Боснии и Герцеговины (3:0) и Литвы (4:0).

Во всех матчах принимал участие воспитанник калужского футбола Егор Акимов. В общей сложности полузащитник столичного «Динамо» провел на поле около 150 минут (игра состояла из двух таймов по 40 минут) и забил один гол в ворота литовцев.

В финале россияне уступили в серии послематчевых пенальти хозяевам турнира – хорватам. Калужанин Егор Акимов появился на поле сразу после перерыва.