«Калуга» одержала первую победу в году

В 18-ом туре первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги клуб «Калуга» в Саратове встречался с местным «Соколом».

Несмотря на то, что хозяева находились значительно выше в турнирной таблице, наши футболисты смогли сделать подарок родному городу ко Дню космонавтики.

«Сокол» открыл счет в компенсированное к первому тайму время. Во втором тайме калужане перевернули ход матча буквально за 5 минут.

На 72-ой минуте игры счет сравнял лучший бомбардир «космонавтов» Артем Яркин. Нападающий сначала заработал пенальти, после чего точно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

Через 5 минут шикарным ударом из-за штрафной Николай Суханов принес калужанам первую победу в 2021 году.

Калужанин Николай Суханов забил победный гол в ворота саратовского "Сокола"