Калужанка выиграла Кубок России по шашкам

В Одинцовском районе Московской области проходит Кубок России по русским шашкам. В субботу, 27 марта, прошли соревнования в дисциплине «Рапид».

У женщин за медали боролись 19 спортсменок из 8 регионов страны.

Золотую медаль Кубка России выиграла калужанка Софья Орлова.

- Я, конечно, довольна своим выступлением. Все-таки удалось выиграть соревнования. Была напряженная борьба. Уровень соперников очень серьезный. Расслабляться было нельзя, так как в любой момент, вплоть до последнего тура, меня могли догнать по очкам. Но все сложилось хорошо, - прокомментировала свое выступление в Московской области победительница Кубка России калужанка Софья Орлова.

Напомним, ранее мы публиковали большую статью о Софье Орловой.