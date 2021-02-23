Калужская чемпионка мира по шашкам начинала с игры на деньги

Наверное, любой россиянин хотя бы один раз в жизни, но играл в шашки. Для большинства это просто забава, но для профессиональных спортсменов шашки – это тяжелая работа. Чемпионка мира из Калуги Софья Орлова к шашкам относится проще, но от этого ее результаты не впечатляют меньше. Калужанка каждый год улучшает свои результаты и мечтает стать лучшей шашисткой всех времен и народов.

Игра на интерес

- Софья, как вы пришли в шашки? Может быть, родители-спортсмены привели?

- Нет. У нас в семье нет спортсменов. А началось все очень интересно. В детстве со старшим братом я играла в шашки. На деньги. Мне было лет 5-6. Азарт выиграть у брата деньги на шоколадки и жвачки заставлял упорно думать за доской, чтобы непременно выиграть. С этого момента я и познакомилась с шашками и в последствии с ними уже не расставалась.

- Вы стали тренироваться в спортивной школе?

- Да. Я училась в седьмой калужской школе. И в один прекрасный день к нам в класс пришел Геннадий Иосифович Имас. Он и сейчас возглавляет спортивную школу «Шашки русские». Провели один турнир среди второклашек. В нем я победила.

- Опыт игры в шашки на деньги помог?

- Конечно. Тренер меня пригласил в спортивную школу. Если честно, я очень не хотела туда идти. Но мой папа узнал про соревнования и за руку отвел меня в шашечную школу. И так я втянулась в спортивную жизнь. Тренировки 2-3 раза в неделю, соревнования. Потом начались поездки на турниры.

- Помните свои первые соревнования?

- Конечно. Это был 2001 год. Турнир проходил в подмосковном Звенигороде. Я тогда заняла четвертое место, для первого выездного турнира это был очень неплохой результат.

- Для шашек важна усидчивость. Не каждый ребенок сможет спокойно находиться на одном и том же месте в течение долгого времени.

- У меня с этим проблем не было. Я была спокойным ребенком. Полениться всегда любила. Поэтому шашки – идеальный для меня вид спорта.

- Все хорошо себе представляют тренировки в футболе или легкой атлетике. Но как занимаются дети в шашечной школе?

- Дети под руководством тренера изучают базовую теорию, решают комбинационные задачи. Важным моментом является практическая игра в турнирах, где оттачиваются навыки, с обязательным последующим анализом партий.

Мудрый взгляд

- Как в вас все-таки разглядели будущую чемпионку мира?

- Геннадий Иосифович – человек, который видит таланты с первого взгляда. Если такой перспективный шашист в группе есть, то он будет всяческими способами настаивать на продолжении тренировок. Уйти просто так не удастся.

- Как в общеобразовательной школе относились к вашему увлечению шашками?

- Только положительно. Одноклассники знали, что я езжу по разным городам, выигрываю медали. С учителями в старшей школе были небольшие проблемы. Я ведь пропускала из-за турниров много времени. Но все в итоге шли на уступки. Иногда даже просто так ставили хорошие оценки.

- А как в школе вы сдавали физкультуру?

- В начале, конечно, приходилось бегать, прыгать, отжиматься. Но с годами мои успехи за шашечной доской сами собой преобразовывались в школьные оценки.

- Про ваш вид спорта существует множество стереотипов. Все шашисты очень умные и хорошо учатся?

- Думаю, что да. Я училась хорошо. Не была отличницей только потому, что мне это было не надо. Понимала, в жизни это не понадобится.

- То есть вы знали, что в дальнейшем будете заниматься исключительно шашками? Когда пришло это осознание?

- Наверное, в тот момент, когда мне за игру в шашки стали платить зарплату. Уже в 15 лет я начала получать какие-то деньги.

Сложности с мужчинами

- В шашках есть несколько разновидностей. Русские и международные. Вы выступаете на турнирах в обеих разновидностях игры?

- В основном я специализируюсь на русских шашках, но периодически участвую в турнирах и по международным ( стоклеточным) шашкам. Но это две разных планеты. В русских шашках меньше конкуренция, так как эта разновидность популяризируется в основном в странах постсоветского пространства. А в международные шашки играют в десятках государств мира. Да и сами разновидности очень сильно отличаются. Русские шашки – это, прежде всего, теория. Международные – мышление и расчет.

- Какой самый значимый успех в вашей карьере на данный момент?

- В 2015 году я стала чемпионкой мира в Санкт-Петербурге среди женщин в короткой программе. Очень сильный состав участников был. Потому победа вдвойне ценнее.

- Вы являетесь одной из самых успешных шашисток России. Не было предложения из других регионов нашей страны? Чтобы вы сменили Калужскую область и стали выступать за другой субъект России?

- Таких предложений не поступало. Но пару раз играла за другие субъекты в командных турнирах в качестве легионера.

- Шашки – очень демократичная игра. Можно начинать карьеру в раннем возрасте, а завершать – когда тебе далеко за 60. Вы долго планируете играть?

- Пока мыслей о завершении карьеры нет даже близко. О тренерской деятельности я уже думала, но пока надо выступать самой на соревнованиях, не растрачивать силы на другие занятия.

- Вы играете в шашки против мужчин?

- Совсем недавно приходилось это делать. Пару недель назад я была единственной девушкой среди множества мужчин на чемпионате Центрального федерального округа. Заняла шестое место. Считаю это хорошим результатом, так как играть среди мужчин, конечно, довольно сложно.

Допинг и дресс-код

- Сейчас больная тема для российского спорта – допинг. Его наличие возможно в шашках?

- Думаю, что нет. Я точно ничего не принимаю. Кто-то использует витамины, глицин. Но я в этом не вижу большой пользы. Куда важнее соблюдение режима, правильный настрой, умение концентрироваться за доской.

- Возвращаясь к стереотипам. Кажется, что в шашки должны играть люди, у которых лицо отягощено интеллектом, которые не так сильно следят за своим внешним видом. Главное для них – победа за доской. У вас же совсем другая ситуация.

- Я, конечно, хочу побеждать как можно чаще. Но считаю, что всё должно быть в меру. Понимаю, что не надо сходить с ума и сутками просиживать за доской. Внешний вид также должен быть соответствующий. Сейчас к этому приходят в России. Дресс-код постепенно вводят как обязательное условие участия в чемпионатах Европы и мира. В сланцах никто теперь на соревнования не ходит. У нас и так вид спорта не самый смотрибельный. Поэтому считаю, что это важный момент - соблюдение дресс-кода. Тогда и отношения к виду спорта будет меняться в лучшую сторону.

- Когда вы выезжаете за границу на соревнованиях, есть ли место для женских радостей? Можете себе позволить походить по магазинам? Или сидите в номере и думаете исключительно о шашках.

- Мы разве сумасшедшие люди? Конечно, выходим на прогулки, по магазинам, посещаем рестораны, смотрим достопримечательности. Это все бонусы от нашего вида спорта.

- Софья, вы замужем. С главой семейства играете в шашки?

- Нет. Зачем? Ни с друзьями, ни с родственниками в шашки я не играю.

- У вас подрастает сын. Когда он начнет играть в шашки на деньги?

- Надеюсь, никогда. Если честно, мужчинам в шашках намного сложнее, чем женщинам. Там сумасшедшая конкуренция. Мало кто добивается успеха. Нужно просто 24 часа в сутки сидеть над шашками, при этом больше ничем не занимаясь. Я, конечно, не хочу такого развития событий. Может быть, немного поиграет в детстве, разовьет определенные качества. Но я не хочу, чтобы он профессионально занимался шашками.

- Во многих видах спорта можно заработать себе не только на день сегодняшний, но и отложить деньги на будущее. Обеспечить даже своих детей и внуков. В современных шашках можно хорошо заработать?

- Больших денег в нашем виде спорта нет. Но если хорошо и много работать, то на нормальную жизнь будет хватать.

- Какая у вас спортивная мечта?

- Стать лучшей шашисткой всех времен и народов!