В Калуге монтажные работы в строящемся Дворце спорта завершатся в марте

В понедельник, 1 марта, в Калуге губернатор области Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке Дворца спорта и осмотрел все здания комплекса. По словам представителя подрядной организации, до конца марта основные монтажные работы во всех помещениях спортивного комплекса будут завершены, далее в планах – устранение выявленных недостатков.



В здании ледовой арены закончен монтаж медиакуба, идет сборка экранов. В середине недели начнется техническая заливка льда. В ближайшее время приступят к установке кресел, монтаж которых завершат до 25 марта.

Водный комплекс.

Также в марте завершатся работы в зданиях водного комплекса, где сейчас уже началось обустройство зрительских трибун.

Смонтировано все лифтовое оборудование спортивного комплекса.

В корпусе для проживания спортсменов начали собирать мебель. В конференц-зале монтируют потолок и освещение.

В универсальном игровом зале в ближайшее время начнется циклевка паркета, после чего 15 числа будет нанесено три слоя лака.

Во всех помещениях Дворца спорта работает клининговая компания.

В течение недели по периметру комплекса будет вывезен оставшийся снег и мусор.

Напомним, строительство Дворца спорта в Калуге должно было завершиться 31 декабря 2020 года. Однако дату сдачи перенесли на три месяца - на 31 марта - из-за коронавируса.