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В Калуге монтажные работы в строящемся Дворце спорта завершатся в марте
В понедельник, 1 марта, в Калуге губернатор области Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке Дворца спорта и осмотрел все здания комплекса. По словам представителя подрядной организации, до конца марта основные монтажные работы во всех помещениях спортивного комплекса будут завершены, далее в планах – устранение выявленных недостатков.
В здании ледовой арены закончен монтаж медиакуба, идет сборка экранов. В середине недели начнется техническая заливка льда. В ближайшее время приступят к установке кресел, монтаж которых завершат до 25 марта.
Водный комплекс.
Также в марте завершатся работы в зданиях водного комплекса, где сейчас уже началось обустройство зрительских трибун.
Смонтировано все лифтовое оборудование спортивного комплекса.
В корпусе для проживания спортсменов начали собирать мебель. В конференц-зале монтируют потолок и освещение.
В универсальном игровом зале в ближайшее время начнется циклевка паркета, после чего 15 числа будет нанесено три слоя лака.
Во всех помещениях Дворца спорта работает клининговая компания.
В течение недели по периметру комплекса будет вывезен оставшийся снег и мусор.
Напомним, строительство Дворца спорта в Калуге должно было завершиться 31 декабря 2020 года. Однако дату сдачи перенесли на три месяца - на 31 марта - из-за коронавируса.
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