Волейбольный клуб «Обнинск» одержал первую победу в чемпионате России

Олимпийский чемпион Александр Савин разговаривает с юными обнинскими волейболистами после игры

В наукограде прошли матчи Первой лиги чемпионата России по волейболу. Мужская команда из Обнинска, несмотря на самый молодой состав среди участников турнира, матч от матча показывает все более уверенную игру. Наши юные волейболисты, которые в большинстве своем еще учатся в школе, уже не довольствуются единичными успешными партиями. В Обнинске волейболисты из Калужской области добились первой победы в турнире. Наши молодые спортсмены переиграли команду из Орла со счетом 3:2.

Решающий розыгрыш в победном матче.

Также «Обнинск», в составе которого собраны самые сильные воспитанники спортивных школ Калужской области, выглядел очень достойно в поединках с куда более опытными и мастеровитыми командами из Московской и Смоленской областей.

- В целом я доволен, как наши молодые волейболисты сыграли. Мы смогли добиться победы над командой из Орла. Этот соперник нам по зубам. Рад, что ребята впервые в сезоне по-настоящему почувствовали вкус победы. А больше всего мне понравилась наша игра в поединке с клубом из Раменского. Мы легко победили в первой партии. Несмотря на итоговое поражение, было много хороших моментов в исполнении наших волейболистов. Надеюсь, что мы сделаем уроки из своих ошибок, - прокомментировал итоги матчей Первой лиги чемпионата России главный тренер мужской команды ВК «Обнинск» Сергей Киндинов. – Мы этот сезон начинали с игр финала Первой лиги в Тамбове. Прошло всего несколько месяцев, но наша команда очень сильно изменилась. В лучшую сторону. Волейболисты стали намного более уверенными. Надеюсь, и дальше будем расти.

Впереди у «Обнинска» домашний поединок 10 февраля все с тем же «Орлом». Заключительный тур на предварительном этапе волейболисты из Калужской области проведут в Десногорске. Матчи состоятся с 12 по 14 февраля.

Напомним, министр спорта Калужской области Олег Сердюков подтвердил информацию о том, что в сезоне 2021/2022 «Обнинск» будет проводить домашние матчи в новом Дворце спорта в Калуге.

А председатель областной федерации волейбола Василий Ярзуткин озвучил планы, согласно которым мужская команда из первого наукограда в ближайшие годы постарается пробиться в Суперлигу чемпионата России.