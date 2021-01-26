Курс на Суперлигу: наши лучшие волейболисты возвращаются домой, чтобы дать всем жару

Калужская область обладает большими традициями в волейболе. Олимпийский чемпион 1980 года Александр Савин – один из самых великих игроков современности. Еще один обнинец Ярослав Антонов является бронзовым призером Олимпийских игр.

В последние десять лет в Калужской области семимильными шагами развивается пляжный волейбол. По сути дела, все успехи России в этом виде спорта так или иначе связаны с Обнинском.

Настал момент, когда на высокий уровень вновь должен выйти и классический волейбол. В течение трех-четырех лет в регионе должны появиться профессиональные клубы самого высокого уровня. Об этом нам рассказал председатель федерации волейбола Калужской области Василий Ярзуткин.

Сейчас мужская команда волейбольного клуба "Обнинск" выступает в Первой лиге чемпионата России

- В этом сезоне волейбольный клуб «Обнинск» представлен в чемпионате России как женской, так и мужской командой. Если девушки уже долгие годы выступают на этом уровне, то юноши дебютировали в чемпионате России. Как вы видите развитие мужского волейбола в Калужской области?

- У нас в спортивной школе Александра Савина подготовлены очень хорошие ребята 2004-2005 годов рождения. На базе этого коллектива, который тренирует наш местный специалист Сергей Киндинов, мы и создали мужскую команду. Сейчас она выступает в Первой лиге чемпионата России. Уверен, что у этих молодых ребят большое будущее. Через несколько лет мы их увидим в Суперлиге. Возможно, в составе волейбольного клуба «Обнинск».

- Команда будет и в дальнейшем комплектоваться только воспитанниками волейбола Калужской области?

- Это наш главный принцип. Задача стоит выступать в элитных эшелонах российского волейбола исключительно своими, доморощенными игроками. Программа развития волейбола в Калужской области подписана на четыре года. За это время мы должны выиграть несколько турниров и пробиться в Суперлигу. Повторюсь, мы постараемся выполнить эту непростую задачу за четыре года.

- Но такие успехи вряд ли возможны, имея в составе только 16-летних волейболистов.

- Конечно, мы это понимаем. Сейчас ведется работа по возвращению спортсменов, которые получили высококлассное волейбольное образование в Калужской области. Эти игроки хорошо известны российским болельщикам. Я даже сейчас могу назвать некоторых волейболистов, с которыми мы ведем переговоры.

Вернется домой уроженец Малоярославца Сергей Тимофеев, имеющий опыт выступления в Суперлиге за нижегородский клуб АСК. Также усилим состав нашими игроками из пляжного волейбола. В ближайшее время мы завершим все переговоры.

- Эти опытные волейболисты смогут ведь не только укрепить клуб, но и помочь в развитии обнинской молодежи?

- Да, именно на это мы и делаем ставку. Молодые волейболисты под руководством тренера Сергея Киндинова быстрее вырастут и будут радовать нас своей игрой. У меня в этом нет никаких сомнений.

- Вы приняли решение играть только своими воспитанниками. Это продиктовано в том числе и экономическими соображениями?

- Во-первых, мы хотим развивать местную молодежь. Для этого и существует школа олимпийского резерва по волейболу Александра Савина. У нас есть прекрасный спортивный интернат. Его успешно возглавляет директор школы по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга Коркач. Поэтому грех не использовать такие возможности.

Увеличение бюджета волейбольного клуба у нас будет только за счет привлечения спонсорских средств. Уже подписаны несколько договоров с предприятиями. Это на данный момент позволяет нам иметь бюджет клуба Высшей лиги «А». Но мы не хотим никуда спешить. Можно и в следующем сезоне выступать в этом турнире. Наш клуб, волейболисты, тренерский состав должны естественным путем пройти все этапы отбора.

- То есть жить исключительно на бюджетные деньги клуб «Обнинск» не собирается?

- Конечно нет. У нас основная задача – привлечение спонсоров для наполнения бюджета клуба, чтобы он рос и развивался. Как председатель федерации волейбола Калужской области, я буду лично держать на контроле ситуацию с финансированием нашего вида спорта. Как раньше уже никогда не будет. Только работа с предприятиями, спонсорами. Тогда будет правильное развитие волейбола в Калужской области.

- Какое ваше видение соотношения бюджетных денег со спонсорскими в волейбольном клубе?

- На данный момент мы только треть получаем из бюджета. Остальные две трети – это финансирование спонсоров, наших партнеров.

- В нашем регионе игра такого клуба в элитных дивизионах чемпионата России привлечет еще больше детей в школы и секции по волейболу?

- Мы на это рассчитываем. Волейбольные традиции в нашем регионе очень сильные. Желающих заниматься нашим видом спорта и сейчас очень много.

Скажу больше, при наличии такого интерната в Обнинске у нас есть возможность собрать в одном месте не только самую талантливую молодежь региона, но и всей России. Желающих уже очень много, поступают звонки в школу. Родители хотят, чтобы их дети тренировались в Калужской области.

Все знают, как работают в Обнинске, видят результаты в пляжном волейболе, где мы на ведущих позициях в мире. За годы работы создана безупречная репутация. Ведь мы никогда никого не обманывали, всегда выполняли свои обязательства перед родителями, детьми, клубами, тренерами.

- Как во всероссийской федерации волейбола отреагировали на то, что в Калужской области будет возрождена сильная мужская команда?

- Положительно. Нас давно ждали. Всегда спрашивали, когда мы вернемся в элиту российского волейбола. Потому что обнинский и калужский волейбол – это большие традиции.

Отмечу, что я не делаю упор на Обнинск. Мы говорим о развитии волейбола во всей нашей области. Именно поэтому домашние матчи волейбольный клуб «Обнинск» будет проводить в Калуге. Принимать соперников в сезоне 2021/2022 мы будем в новом Дворце спорта. Наша цель – привлечь болельщиков со всей Калужской области.

Надо сделать волейбол самым популярным видом спорта в регионе, максимально доступным для населения.

В новом сезоне мужская команда ВК "Обнинск" будет проводить домашние матчи чемпионата России в Дворце спорта Калуги

- На какой площадке будут проходить матчи?

- Вокруг Дворца спорта и будет строиться наше будущее. В 2022 году в России должен пройти чемпионат мира по волейболу. Если бы несколько лет назад строительства Дворца спорта не вызывало нареканий со стороны федерального министерства, мы могли бы тоже претендовать на проведение игр этого крупнейшего турнира. Но тогда были большие проблемы. Сейчас с приходом нового министра спорта я уверен, что самый глобальный спортивный объект региона будет сдан и станет украшением нашего региона.

Во Дворце спорта закуплено оборудование, которое позволит в кратчайшие сроки постелить на ледовой арене покрытие для игры в волейбол. Это мировая практика. Так делают во многих странах.

Таким образом, мы получим современную волейбольную арену на 3000 зрителей.

- А где будет тренироваться команда?

- Местом базирования команды будет Обнинск. Там же волейболисты будут тренироваться. За несколько дней до тура команда переедет в Калугу, где и продолжит подготовку к матчам.

- 24 января на матч женской команды волейбольного клуба «Обнинск» приезжал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. О чем вы разговаривали, уже есть какие-то договоренности на будущее?

- Олег Эдуардович – профессионал высочайшего уровня. Он более 10 лет возглавлял спорт в Белгородской области. Потом работал в федеральном министерстве. Его везде очень ценят. Весь белгородский спорт держался на нем.

В 2019 году Олег Эдуардович покинул свой пост. Посмотрите на то, что сейчас творится в Белгородской области. Спорт в разрухе.

В Калужской области Олег Эдуардович сможет наладить работу. Совместными усилиями мы выведем наш спорт на новый уровень.

В Обнинске воспитали самого молодого в истории чемпиона мира по пляжному волейболу Олега Стояновского

- Такое большое внимание к классическому волейболу не означает, что в Обнинске перестанут заниматься «пляжкой»?

- Ни в коем случае. Зачем мы будем пилить сук, на котором сидим? Воспитанники нашей школы – основа сборной России по пляжному волейболу. Тренерский состав также имеет к Калужской области непосредственное отношение. Так что продолжим планомерную работу по развитию и пляжного волейбола в нашем регионе.

- Какие планы в «Обнинске» по развитию женского классического волейбола?

- В этом сезоне мы ставим перед нашими девушками задачу пробиться в Высшую лигу «Б». Здесь мы также делаем ставку только на своих воспитанниц. Возглавила команду многолетний игрок «Обнинска» Елена Горюнова. У нее есть все шансы вырасти в топового тренера.

Мы ведь не только привлекаем в клуб только своих волейболистов. Тренировать также будут местные специалисты. В мужской команде Сергей Киндинов продолжит работу с еще одним нашим выпускником Андреем Сухановым. Он будет вторым тренером.

Клуб «Обнинск» сейчас работает на перспективу, на своих детей. Со всеми игроками подписываются контракты, чтобы их не перекупали более богатые клубы. Больше мы своих ошибок повторять не будем. Ни один наш воспитанник просто так никуда в будущем не уйдет.

«Обнинск» будет играть для болельщиков Калужской области исключительно доморощенными волейболистами. Время, когда привлекались дорогие спортсмены из других регионов и стран, прошло. Больше просто так транжирить бюджетные деньги наш волейбол не собирается.

Женская команда ВК "Обнинск" выиграла 3 из 4 домашних матчей в этом сезоне

- Каким вы видите калужский волейбол через 3-4 года, когда нынешняя программа развития этого вида спорта в нашем регионе подойдет к завершению?

- У нас светлое будущее. Команда Калужской области будет достойно представлять наш регион в Суперлиге чемпионата России – сильнейшем волейбольном турнире мира. Причем, этого уровня могут достичь как мужчины, так и женщины. У нас очень талантливые и перспективные волейболистки.

Мы доказали, что в пляжном волейболе можем быть сильнейшими в мире. Своей работой заслужим право называться лучшими и в «классике». Как минимум в России.