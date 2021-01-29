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В калужском Дворце спорта начнет играть волейбольный клуб «Обнинск»

Автор, фото и видео: Владимир Кравчук
Опубликовано: 29.01.2021 14:25 0 1218

Как мы уже сообщали, волейбольный клуб «Обнинск» поставил перед собой амбициозные цели. За четыре года мужская команда из первого наукограда должна пробиться в Суперлигу. По словам председателя федерации волейбола нашего региона Василия Ярзуткина, свои домашние матчи обнинские спортсмены будут проводить на ледовой арене калужского Дворца спорта.

О планах по использованию нового объекта в региональной столице сегодня также рассказал министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ.

Олег Сердюков также отметил, что после окончания строительства Дворца спорта в Калуге будут каждый месяц проводиться крупные соревнования всероссийского и международного уровня.

- Это многофункциональная арена, - отметил министр. - Она будет использоваться для различных видов спорта. Мы очень рассчитываем, что здесь пройдут матчи волейбольного клуба «Обнинск». Недавно областная федерация этого вида спорта выступила с программными заявлениями. Мы поддерживаем их программу. Клуб «Обнинск» ставит перед собой амбициозные задачи. Конечно, министерство эти инициативы поддержит.

В Дворец спорта закуплено специальное покрытие, которое позволяет удерживать тепло. Не нужно будет растапливать лед. На покрытие укладывается современное оборудование, которое мы также уже закупили. Все это происходит быстро и легко. Несколько человек эту манипуляцию произведут в течение 3-4 часов. И можно будет проводить матчи самого высокого уровня. В том числе и поединки клуба «Обнинск» в Суперлиге чемпионата страны.

Мы ведь ставим цель не только выйти в элиту российского волейбола. Главное, чтобы развитие волейбола шло от массового уровня до спорта высших достижений. Мы видим успехи клуба «Обнинск» за последние годы. Они вырастили чемпиона мира по пляжному волейболу. Выигрывают множество медалей на юношеских Олимпийских играх, первенствах мира и Европы. Этот успешный опыт федерация планирует распространить по всей области. Необходимо объединить все муниципальные школы в одну единую методическую сеть, чтобы специалисты на местах знали, как обучать, отбирать и воспитывать спортсменов. Лучшие должны попадать в спортивный интернат Обнинска. Там созданы хорошие условия для проживания, учебы и тренировок.

Олимпийские чемпионы рождаются далеко не в крупных городах. В большинстве своем – в глубинке. Мы хотим дать шанс каждому талантливому ребенку проявить себя и выйти на самый высокий уровень.

Калуга Дворец спорта

Открытие Дворца спорта в Калуге ожидается весной.

Ледовая арена с трибунами на 3000 мест.

 

Автор, фото и видео: Владимир Кравчук
Опубликовано: 29.01.2021 14:25 0 1218
Тэги: спорт видео волейбол олег сердюков
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