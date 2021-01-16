Калужские легкоатлетки выиграли четыре медали в Смоленске

В пятницу, 15 января, завершились чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике.

Во второй соревновательный день калужанки порадовали четырьмя медалями. «Серебро» завоевала Мария Попова в беге на 3000 метров среди девушек до 20 лет. Также со вторым результатом на этой же дистанции среди женщин финишировала Ирина Марачева. «Бронзу» в этой дисциплине легкой атлетике завоевала Анастасия Сычева.

Успешно выступили калужанки в эстафете 4 по 200 метров среди девушек до 23 лет. Юлия Каплина, Алина Веремьёва, Александра Константинова и Ангелина Карпук выиграли бронзовые медали.

Как мы уже сообщали, в первый соревновательный день наши спортсменки завоевали две награды.