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Калужанка Мария Попова выиграла первенство ЦФО по легкой атлетике

Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2021 14:48 1 294
Калужанка Мария Попова выиграла первенство ЦФО по легкой атлетике

Соревнования среди перспективных легкоатлетов Центрального федерального округа проходят в Смоленске. Калужанка Мария Попова показала лучший результат на дистанции 2000 метров с препятствиями. Наша спортсменка выиграла золотую медаль среди девушек до 20 лет.

На этой же дистанции сборная Калужской области завоевала еще одну награду. Серебряную медаль выиграла Ирина Корнева. Калужанка финишировала со вторым временем среди девушек до 18 лет.

Мария Попова и Ирина Корнева занимаются в калужской областной спортивной школы «Юность». Подготовил призера и победителя первенства ЦФО по легкой атлетике тренер Гаджи Алиев.

Николай Егоров
Опубликовано: 14.01.2021 14:48 1 294
Тэги: спорт легкая атлетика
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