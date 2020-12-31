Калужских спортсменов ждут на новогодний забег 1 января

В первый день нового года калужане смогут активно отдохнуть. В областном центре пройдет новогодний легкоатлетический забег. Старт намечен на 1 января в 10 часов утра. Забег пройдет на набережной Яченского водохранилища.

Участники пробегут дистанцию 2021 метр. Как обещают организаторы, каждого спортсмена ждут теплая раздевалка, зажигательная музыка и весёлый ведущий, оригинальные медали финишёрам; яркие кадры фотографа и горячий чай.