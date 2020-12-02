Обнинский пловец выиграл серебро первенства России

С 1 по 5 декабря на дорожках саранского Дворца водных видов спорта проходит первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок, юношей и девушек.
За медали в 50-метровом бассейне будут бороться сильнейшие юные пловцы страны в возрасте от 13 до 18 лет.
В первый соревновательный день сборная Калужской области открыла счет своих медальных побед. В финальном заплыве на дистанции 100 метров на спине у юниоров второй результат показал представитель нашего региона Дмитрий Савенко. Обнинский пловец уступил победителю всего 9 сотых секунды и завоевал серебряную награду первенства России в Саранске.
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