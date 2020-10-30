Пловец из Обнинска выиграл «серебро» чемпионата России

В Казани продолжается чемпионат страны по плаванию на короткой воде. В пятый соревновательный день сборная Калужской области завоевала первую медаль на турнире. Андрей Николаев показал второе время на дистанции 50 метров брассом и выиграл серебряную медаль чемпионата России.

На турнире в Казани калужане не радуют частыми новостями, так как лидеры калужского плавания в них просто не выступают. Заслуженные мастера спорта Михаил Вековищев и Сергей Фесиков выступают в Венгрии на коммерческих соревнованиях, а Анастасия Фесикова пропускает старты до начала 2021 года.

Андрей Николаев.

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