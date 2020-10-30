Обнинский гимнаст выиграл «серебро» первенства России

В Пензе проходит чемпионат и первенство России по спортивной гимнастике. В течение пяти дней около 100 атлетов (юношей и мужчин) будут бороться за награды двух турниров.

В четверг, 29 октября, в спортивном комплексе «Буртасы» стали известны обладатели медалей первенства России в многоборье. По итогам выступления второй результат показал воспитанник обнинской спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Иван АНТОНИХИН. Юниор из Калужской области завоевал серебряную медаль первенства страны.

- Очень рада за Ивана. Он показал хороший результат. Много работал и тренировался, в итоге выиграл «серебро» Первенства России. Это может помочь ему войти в список сборной страны. Иван Антонихин и Иван Карасев еще выступят в финалах на отдельных видах. Будем переживать за них, - рассказала KP40 директор спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике Ларисы Латыниной Ольга КОРКАЧ. – Мы могли бы рассчитывать на еще больше наград. Но наши сборники Иван Кулик и Кирилл Гашков находятся на сборе в Московской области и пропускают первенство России.

Обнинские гимнасты Иван Антонихин и Иван Карасев 31 октября и 1 ноября выступят в финалах на параллельных брусьях, вольных упражнениях и опорном прыжке.

Иван Антонихин также поборется за награды первенства России в упражнениях на перекладине и кольцах.