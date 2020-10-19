«Калуга» громит молодежку «Факела», «Квант» снова проигрывает

Голы в матче «Калуга» - «Факел-М». 18 октября 2020 года.

Турниры Профессиональной футбольной лиги постепенно приближаются к экватору. Так, в третьей зоне, где выступают клуб «Калуга» и обнинский «Квант», уже сыграны матчи 11 тура. Обе наши команды в минувшие выходные принимали соперников на своих полях.

«Калуга» погасила «Факел»

Погода в нашем регионе была далека от футбольной. Сильной пронизывающий ветер и дождь не прибавили болельщиков на трибунах в Анненках. Самые преданные любители футбола сгрудились под единственным козырьком на стадионе, ожидая от калужан результативной и красивой игры.

Главный тренер нашего клуба Константин Дзуцев по-прежнему не может рассчитывать на большое количество основных игроков. Но проблемы с составом в матче с «Факелом-М» не сказались на итоговом результате

Уже к середине первого тайма калужане остудили пыл молодых воронежцев двумя забитыми мячами. Голами отметились новоявленный бомбардир калужского клуба Артем Яркин и нечасто появляющийся в основном составе Андрей Жердев.

В дальнейшем калужане спокойно контролировали ход матча. У нашей команды было немало шансов, чтобы увеличить свое преимущество, но забить не удалось. А вот гости преобразовали одну из немногих атак в пенальти. «Факел-М» отыграл один гол, и за 15 минут до окончания матча болельщикам стало тревожно за конечный результат.

Трибуна на матче «Калуга» - «Факел-М».

Но завершилось для «Калуги» все хорошо. На 90 минуте Артем Яркин в контратаке красиво перекинул мяч через воронежского вратаря и оформил дубль. На счету форварда 5 голов в 8 матчах.

Итоговый счет на табло был зафиксирован после самого комичного момента в этой встрече, а может быть, и всего тура. На видео с отметки 1:12. Защитник гостей отдал пас вратарю, который промахнулся по мячу – 4:1. «Калуга» добивается уверенной победы и готовиться к выездному матчу в Ногинске против клуба «Знамя». 24 октября «космонавты» сыграют против Павлюченко, Самедова, Шишкина и компании.

Пресс-конференция Константина Дзуцева.

Константин Дзуцев – главный тренер ФК «Калуга»:

- Наша команда сегодня играла с большим желанием победить. Хотели сделать это уверенно. Так и получилось. Мы создали много голевых моментов у ворот соперников, четыре из них были реализованы. Ход игры мы контролировали и добились заслуженной победы. У нас сейчас отсутствует много игроков основного состава, выпускаем на поле молодых калужан. Не все они, конечно, еще готовы к профессиональному футболу. Но для этого мы и тренируемся. Для игроков это шанс, чтобы закрепиться в команде.

Обзор матча «Квант» - «Рязань». 18 октября 2020 года.

Третье подряд поражение «Кванта»

Пять матчей команда из Обнинска не может выиграть. «Квант» попал в осеннюю яму. И причины тому достаточно понятны. Глубины состава у обнинского клуба, наверное, никогда и не было. Сейчас видно, что футболистам явно не хватает физической подготовки. В последних матчах во втором тайме «Квант» покидали силы, и соперник добивался преимущества.

В 11 туре, правда, «Рязань» забила в самом дебюте матча. На второй минуте счет открыл Владислав Фасхутдинов. Радовались гости, которые недавно прервали серию из четырех поражений подряд, недолго. На 12 минуте нападающий «Кванта» Николай Абрамов сравнял счет.

До конца первого тайма трое игроков обнинской команды получили желтые карточки. А главное, что «Рязань» вышла на 34 минуте вперед.

После перерыва команды обменялись забитыми мячами. Гол «Кванта» на счету Анатолия Семкина. Но сравнять счет обнинской команде так и не удалось. Наставник «Кванта» Олег Морозов на послематчевой пресс-конференции отметил, что «Рязань» победила в Обнинске заслуженно.

Пресс-конференция Олега Морозова.

Олег Морозов – главный тренер ФК «Квант»:

- Соперники были сильнее на большинстве позициях, в командной игре, в подготовке. Наши футболисты бились до последнего, могли в концовке и сравнять счете. Но удачи не хватило. Но, повторюсь, «Рязань» была сильнее». А все игроки «Кванта» проявили себя хуже, чем мы ожидали. Может быть, уже сказывается усталость. Ни движение, ни уровень борьбы, ни концентрация, ничего не соответствует команде мастеров.

24 октября «Квант» в Новомосковске сыграет против местной команды «Химик-Арсенал».

После матчей 11 тура «Калуга» поднялась на шестое место в турнирной таблице. «Квант» продолжает падение - обнинская команда уже на десятой позиции.

Турнирная таблица