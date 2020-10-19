Калужанка Софья Орлова выиграла две серебряные медали чемпионата мира по шашкам

Чемпионат мира по шашкам проходит в эти дни в турецком городе Кушадасы. В составе сборной России выступает воспитанница школы «Шашки русские» Софья Орлова из Калуги.
В командном чемпионате мира по шашкам-64 наша спортсменка выиграла две медали. Воспитанница Геннадия Имаса стала второй в быстрой программе и молниеносной игре.
К сожалению, в связи с коронавирусом участие в чемпионате мира принимают не все сильнейшие шашисты. У женщин, например, выступали представительницы только шести стран.
Софья Орлова.
Напомним, с 19 октября в Калужской области планируется полностью запретить проведение спортивно-массовых мероприятий.
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