Калужанка Софья Орлова выиграла две серебряные медали чемпионата мира по шашкам

Чемпионат мира по шашкам проходит в эти дни в турецком городе Кушадасы. В составе сборной России выступает воспитанница школы «Шашки русские» Софья Орлова из Калуги.

В командном чемпионате мира по шашкам-64 наша спортсменка выиграла две медали. Воспитанница Геннадия Имаса стала второй в быстрой программе и молниеносной игре.

К сожалению, в связи с коронавирусом участие в чемпионате мира принимают не все сильнейшие шашисты. У женщин, например, выступали представительницы только шести стран.

Софья Орлова.

Напомним, с 19 октября в Калужской области планируется полностью запретить проведение спортивно-массовых мероприятий.