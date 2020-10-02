Калужские паралимпийки выиграли награды в Подмосковье

На днях в городе Раменское завершился чемпионат России по голболу спорта слепых. Борьбу за медали в дворце спорта «Борисоглебский» вели 12 мужских и 6 женских команд.

В виде спорта, который представлен в программе Паралимпийских игр, уже несколько лет успешно проявляет себя женская сборная Калужской области. В этот раз представительницы нашего региона выиграли серебряные и бронзовые медали. В матче за «золото» первая сборная Калужской области уступила со счетом 2:5 спортсменкам из Вологды. А в поединке за «бронзу» вторая калужская команда была сильнее голболисток из Тульской области.

Лучшим бомбардиром чемпионата России стала представительница нашей сборной Анастасия Чудина, сообщает «Спорт Калуга».

Голбол - спортивная игра, в которой команда из трёх человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Этот вид входит в программу Паралимпийских игр.