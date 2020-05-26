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Одна из лучших регбийных команд России планирует перебраться в Калугу

Дмитрий Ивьев , Фото: РК «Слава».
Опубликовано: 26.05.2020 16:41 0 103
Одна из лучших регбийных команд России планирует перебраться в Калугу

Регбийный клуб «Слава» планирует перебраться из Москвы в Калугу до снятия в столице ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, чтобы получить возможность подготовиться к старту чемпионата России. Во вторник, 26 мая, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора команды Алексея НИЛОВСКОГО.

Новый сезон «Слава» должна начать 20 июня, однако клубы из Москвы и Московской области пока не получили от региональных властей разрешения на проведение тренировок.

- В нынешних условиях Калуга - оптимальный вариант, - приводит агентство слова Ниловского. - Тем более, она находится не так далеко от Москвы. Оттуда мы сможем уже рассчитывать маршрут для вылета в Красноярск на первый матч сезона с «Красным Яром». Условия для тренировок там вполне оптимальные, если не считать искусственное покрытие газона - для регби это, конечно, не очень хорошо. Но говорят, что газон последнего поколения. В целом, для нас Калуга - это очень хороший вариант, мы не будем здесь в Москве дальше киснуть, а войдем в тренировочный процесс.

Он также сообщил, что «Слава» может проводить в Калуге и игры чемпионата страны.

- Если в Москве нельзя будет проводить матчи, то по плану Федерации регби России их можно организовать на прекрасном стадионе в Калуге с натуральным покрытием, - отметил гендиректор «Славы».

Московский клуб «Слава» - один из лидеров российского регби. Клуб основан в 1974 году. Дважды выигрывал чемпионат СССР. В последние годы завоевывал серебряные и бронзовые награды чемпионата России.

Напомним, в Калужской области 25 мая разрешили возобновить тренировки профессиональным спортсменам.

Дмитрий Ивьев , Фото: РК «Слава».
Опубликовано: 26.05.2020 16:41 0 103
Тэги: спорт регби коронавирус алексей ниловский
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