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Житель Козельска подтянулся 1945 раз ко Дню Победы

Елена Французова , Олег Шуваев
Опубликовано: 29.04.2020 15:21 7 948
Житель Козельска подтянулся 1945 раз ко Дню Победы

Житель Козельска, спортсмен-любитель Олег Шуваев ко Дню Победы установил собственный личный рекорд - подтянулся на перекладине 1945 раз.

- Хочется как-то особенно отметить эту дату, поставить личные рекорды, - рассказывает Олег.

На это у него ушло 9 часов 52 минуты 45 секунд, 4 банана, 2 шоколадки, 1 литр воды, рулон лейкопластыря. Упражнение Олег выполнял по схеме – 278 подходов по 7 раз.

Молодой человек в кровь стёр руки, но нисколько об этом не жалеет.

- В прошлом году мы с товарищами делали бёрти - отжимания с хлопком в канун Дня Победы. У нас на это ушло чуть больше часа. А сейчас все ребята разъехались. Я думал, что же мне одному сделать. Решил, что подтягивание будет самым жёстким вариантом.

Как мы рассказывали, в Калужской области отменили парад Победы. 9 мая жители Калуги в одно время выйдут на балконы, чтобы спеть знаменитую песню Победы. А акция «Бессмертный полк» временно ушла в интернет. Уже сейчас вы можете загрузить на наш сайт рассказ о героях войны из вашей семьи.

 

Елена Французова , Олег Шуваев
Опубликовано: 29.04.2020 15:21 7 948
Тэги: день победы 9 мая праздник
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