На достройку Дворца спорта дали полгода

В понедельник, 10 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ напомнил, что в этом году в Калуге должны сдать Дворец спорта.

- Нам несколько экзаменов предстоит в этом году. Наиболее тяжёлый - Дворец спорта. Мы ни в коем случае не должны сейчас допустить снижения темпов, - сказал Артамонов. – Хочешь не хочешь, нам нужно в августе месяце его вводить. Если вы почувствуете, что там генеральный подрядчик не справляется с этой задачей, явно не справляется, значит надо заводить свои строительные компании, какие есть. Делить там по видам работ, чтобы вся эта работа была сделана неукоснительно.

Как мы рассказывали, в ноябре на заседание Комитета Государственной Думы раскритиковали темпы строительства Дворца спорта. Возведение объекта, напомним, началось в конце 2017 года.