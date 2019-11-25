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Артамонов объяснил срыв сроков строительства Дворца спорта

Елена Французова , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.11.2019 16:53 0 435
Артамонов объяснил срыв сроков строительства Дворца спорта

В понедельник, 25 ноября, на еженедельном заседании правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ объяснил, почему так медленно идёт стройка Дворца спорта в Калуге.

- У нас есть такая доблестная организация - Главгосэкспертиза. Мы получаем оттуда проектно-сметную документацию, - рассказал губернатор Калужской области. - Смотрите, что получается: по полтора, по два года порой держит эта организация проектно-сметную документацию на проект. Потом мы оттуда её получили, потом начинаем строить. Казалось бы, если государство свой штамп поставило и сказало: «Да, стройте. Вот это всё качественно! И проект проверили, и смету проверили!» А выяснится, что документация некачественная, и строить по ней нельзя. А деньги за проект мы заплатили.

Глава региона призвал прокуратуру обратить на это внимание и помочь вернуть области потраченные впустую деньги.

- Вот, допустим, Дворец спорта. Заказали металлоконструкции. Проект прошел Главгосэкспертизу. Полтора года проверяли проект. Стали заказывать металлоконструкции, а они говорят: «Нет, мы, конечно, можем изготовить, но они у вас упадут!» - «А что делать?» - «Надо перепроектировать». Пять месяцев ушло на то, чтобы перепроектировать. А Главгосэкспертиза денежку получила исправно. И нам ни копейки не вернула за это. Больше того, мы понесли дополнительные расходы по проектированию. Никакой ответственности, никакой абсолютно! Кто знал, что на пять месяцев придётся отложить эту стройку. Это обнаружилось в процессе строительства. Слава богу, что был добросовестный исполнитель, который должен был изготавливать наши металлоконструкции, а другой - неграмотный, он бы взял и по этим чертежам изготовил. И был бы «Трансвааль-парк» (Спортивно-развлекательный комплекс в Москве, в котором в 2004 году произошло обрушение крыши, погибли 28 человек. – Прим. автора), - сказал губернатор.

К слову, 21 ноября на заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи депутаты обсудили строительство Дворца спорта в Калуге. Они отметили, что на 1 ноября уровень технической готовности объекта - 21,8 %, а планируемый срок ввода - 2020 год. Материалы депутаты направили в Генеральную прокуратуру, сообщается на сайте Госдумы.

- У нас нет цели наказать виновных – это компетенция правоохранительных органов, однако есть задача простимулировать местные власти в вопросах исполнения своих обязательств, – заявил депутат Михаил Дегтярёв.

Елена Французова , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 25.11.2019 16:53 0 435
Тэги: общество анатолий артамонов
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