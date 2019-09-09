«Калуга» и «Сатурн» устроили голевую феерию в «космическом» дерби

Футбольный клуб «Калуга» и раменский «Сатурн» в рамках первенства России во втором дивизионе забили друг другу по три мяча. Игра прошла 6 сентября в Подмосковье.

Хозяева дважды выходили вперед, но калужане отыгрывались, а потом и вовсе сделали счет 3:2 в свою пользу. Но удержать преимущество нашей команде не удалось.

После семи проведенных матчей на счету «Калуги» 11 очков. Пока наша команда занимает девятое место, однако имеет игру в запасе и находится на расстоянии одной победы от тройки лидеров.

Следующую игру «Калуга» проведет 14 сентября в Анненках против брянского «Динамо».