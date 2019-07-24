Смотрите прямую трансляцию игры «Калуги» и «Кванта»

Как мы уже рассказывали, в среду, 24 июля, футбольный клуб «Калуга» проведет первый домашний матч в рамках стартовавшего недавно сезона. В Анненки приедет «Квант» из Обнинска. Начало игры – в 18:30.

На Youtube-канале калужской команды будет доступна онлайн-трансляция матча.

В первом туре, напомним, калужане привезли победу из Волгограда. А «Квант» проиграл дома липецкому «Металлургу». Кроме того, обнинцы успели вылететь из розыгрыша Кубка России, уступив «Долгопрудному» со счётом 3:4, хотя выигрывали по ходу встречи 3:0.

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