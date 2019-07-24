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Смотрите прямую трансляцию игры «Калуги» и «Кванта»

24.07.2019 16:21 0 413 Дмитрий Ивьев, Фото: СК «Квант».

Как мы уже рассказывали, в среду, 24 июля, футбольный клуб «Калуга» проведет первый домашний матч в рамках стартовавшего недавно сезона. В Анненки приедет «Квант» из Обнинска. Начало игры – в 18:30.

На Youtube-канале калужской команды будет доступна онлайн-трансляция матча.

В первом туре, напомним, калужане привезли победу из Волгограда. А «Квант» проиграл дома липецкому «Металлургу». Кроме того, обнинцы успели вылететь из розыгрыша Кубка России, уступив «Долгопрудному» со счётом 3:4, хотя выигрывали по ходу встречи 3:0.

Уважаемые читатели, а за какими спортивными соревнованиями следите вы? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК «Квант».
Тэги: спорт футбол фк калуга
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