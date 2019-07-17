«Калуга» стартовала с победы в новом сезоне

17.07.2019 09:48 355 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Ротор-2».

Вечером во вторник, 16 июля, стартовало первенство России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона. Футбольный клуб «Калуга» удачно начал турнир, победив в гостях волгоградский «Ротор-2». Единственный мяч в середине второго тайма забил защитник калужан Андрей Волгин. В следующем туре калужане сыграют с обнинским «Квантом». Игра пройдёт в Анненках 24 июля. Протокол матча 1 тур. 16 июля 2019 года. Волгоград. Стадион «Зенит». 252 зрителя. «Ротор-2» - «Калуга» - 0:1 (0:0) «Ротор-2»: Репин, Пушкарев, Насонкин, Донцов, Кобзев, Сергиенко, Климов (к), Кузнецов (Арсеньев, 90), Муромский, Сесявин (Жеребятников, 72), Барцов (Щербин, 79). «Калуга»: Павлов, Ярославцев, Боровков, Авагимян, Новицкий, Волгин, Дубровин (к), Баранов (Семин, 57), Жердев (Фомин, 81), Евстигнеев (Романюк, 46), Суханов (Маскаев, 46 (Храпов, 90). Гол: Волгин, 64. Предупреждения: Кузнецов, 67; Донцов, 80 - Боровков, 14; Фомин, 90. Результаты остальных матчей тура: «Строгино» - «Рязань» - 2:1

«Арарат» (Москва) - «Сатурн» - 8:2

«Зоркий» (Красногорск) - «Салют» (Белгород) - 0:4

«Сокол» - «Динамо» (Брянск) - 0:1

«Химик-Арсенал» - «Химки-М» - 1:2

«Квант» - «Металлург» (Липецк) - 0:2



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