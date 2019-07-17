«Калуга» стартовала с победы в новом сезоне

Вечером во вторник, 16 июля, стартовало первенство России по футболу в зоне «Центр» второго дивизиона.
Футбольный клуб «Калуга» удачно начал турнир, победив в гостях волгоградский «Ротор-2».
Единственный мяч в середине второго тайма забил защитник калужан Андрей Волгин.
В следующем туре калужане сыграют с обнинским «Квантом». Игра пройдёт в Анненках 24 июля.
Протокол матча
1 тур. 16 июля 2019 года. Волгоград. Стадион «Зенит». 252 зрителя.
«Ротор-2» - «Калуга» - 0:1 (0:0)
«Ротор-2»: Репин, Пушкарев, Насонкин, Донцов, Кобзев, Сергиенко, Климов (к), Кузнецов (Арсеньев, 90), Муромский, Сесявин (Жеребятников, 72), Барцов (Щербин, 79).
«Калуга»: Павлов, Ярославцев, Боровков, Авагимян, Новицкий, Волгин, Дубровин (к), Баранов (Семин, 57), Жердев (Фомин, 81), Евстигнеев (Романюк, 46), Суханов (Маскаев, 46 (Храпов, 90).
Гол: Волгин, 64.
Предупреждения: Кузнецов, 67; Донцов, 80 - Боровков, 14; Фомин, 90.
Результаты остальных матчей тура:
«Строгино» - «Рязань» - 2:1
«Арарат» (Москва) - «Сатурн» - 8:2
«Зоркий» (Красногорск) - «Салют» (Белгород) - 0:4
«Сокол» - «Динамо» (Брянск) - 0:1
«Химик-Арсенал» - «Химки-М» - 1:2
«Квант» - «Металлург» (Липецк) - 0:2
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