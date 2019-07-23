Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 23 июля
$ 62.98 0.11
70.65 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

«Калуга» возвращается в Анненки матчем с «Квантом»

23.07.2019 16:43 0 319 Дмитрий Ивьев, Фото: ФК «Ротор».
«Калуга» возвращается в Анненки матчем с «Квантом»

В среду, 24 июля, футбольный клуб «Калуга» проведет первый домашний матч в рамках стартовавшего недавно сезона. В Анненки приедет «Квант» из Обнинска. Начало игры – в 18:30.

В первом туре, напомним, калужане привезли победу из Волгограда. А «Квант» проиграл дома липецкому «Металлургу». Кроме того, обнинцы успели вылететь из розыгрыша Кубка России, уступив «Долгопрудному» со счётом 3:4, хотя выигрывали по ходу встречи 3:0.

Трансляцию игры «Калуги» и «Кванта» обещают провести в группе «космонавтов» в социальной сети «ВКонтакте».


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ФК «Ротор».
Тэги: спорт фк калуга
Еще новости из рубрики «Спорт»

«Калуга» стартовала с победы в новом сезоне 17.07.2019 09:48

«Калуга» начинает новый сезон в Волгограде 16.07.2019 16:07

Обнинская шахматистка вошла в число сильнейших спортсменов мира 05.07.2019 17:11

Опубликовано полное расписание игр «Калуги» в новом сезоне 04.07.2019 12:31

Стало известно, с кем сыграет «Калуга» в Кубке России 03.07.2019 10:26

Народные новости
263 4
Белый Орёл
787 5
КВ1
758 8
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 24 июля, 12:00
Мастер-классы в июле
Калуга
чт 25 июля, 12:00
Курс "Берегиня"
Дом мастеров
чт 25 июля, 12:00
Мероприятия в Полотняном заводе (июль)
п. Полотняный Завод, музей
сб 27 июля, 15:00
Военно-исторический фестиваль «Боровский рубеж»
Калужская область

Для детей

ср 31 июля, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
чт 01 августа, 19:00
«Рыцарский турнир, или Лучшие друзья»
Гостиный двор
сб 24 августа, 12:00
Парад колясок
Центральный парк культуры и отдыха
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК

Концерты

пт 26 июля, 19:00
«Золотые хиты советской эстрады»
Гостиные ряды
пт 02 августа, 19:00
Денис Мажуков & BAND «От буги-вуги до рок-н-ролла»
Гостиные ряды
чт 08 августа, 19:00
Концерт «Любимые мелодии»
Гостиные ряды
пт 16 августа, 19:00
Песни из любимых советских кинолент «Хорошие девчата»
Гостиные ряды

Кино

Искусство обмана
Король Лев
Человек-паук: Вдали от дома
Анна
Блоги компаний

ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

18 июл 2019 14:03
Новости компаний

Карта МИР от ФОРА-БАНКА. Удобно! Выгодно! Надежно!

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

«Ростелеком» и «Ростех» будут совместно развивать цифровое здравоохранение

«Ростелеком» обновил портал Единой биометрической системы

Опросы
Уважаемые читатели! А на ваш взгляд, скульптуру «Кот учёный» нужно оставить на прежнем месте или переместить к зданию КГУ? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Газэнергобанк - ДелоБанк – в лидерах рейтинга MarksWebb

Газэнергобанк 18 июл 2019 14:03

Человеческое - Кликабельная релаксация

drughunter 17 июл 2019 11:30

Газэнергобанк - В мобильном приложении Газэнергобанка появилась оплата по QR-коду!

Газэнергобанк 16 июл 2019 17:06

Новости партнеров

Где можно заказать вкусные суши в Тюмени

Три новых крутых китайских смартфона, которые стоит купить

Какую технику выбрать для обустройства мини-кабинета в квартире?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.