Юным футболистам вручили медали лыжников

На днях завершилось первенство Боровского района по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Победу одержали ФК «Совьяки». Как сообщают родители спортсменов, заслуженных наград мальчики так и не получили.
- Наградить наших мальчишек было некому, да и нечем, - пишет в группе «Новости Боровского Района» Анастасия ЛУКАШОВА. - Лишь одинокий кубок и горсть медалей на столе в знак уважения и внимательного отношения к боровскому футболу. И не беда, что медали подписаны лыжным гонщикам. Выражаем благодарность отделу спорта за чуткое отношение к нашим детям.
Возмущённые родители написали открытое письмо главе администрации района:
- Медали дети отказались получать. Они были разного типа, причем на некоторых были наклейки с других соревнований (лыжные гонки, теннис), а на других наклейки были сорваны, причем не очень аккуратно – на медалях остались остатки клея и старых наклеек. Дети были просто шокированы от такого отношения со стороны организаторов.
Родители юных футболистов считают, что виновные должны принести извинения спортсменам и всё-таки провести награждение.
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