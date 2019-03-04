Почему калужане не участвуют в Универсиаде

На еженедельной планерке в понедельник, 4 марта, министр спорта Калужской области Алексей ЛОГИНОВ объяснил главе региона, почему на Универсиаде в Красноярске нет представителей нашего региона. Ответ получился более чем странным.

- Наши участники есть на Универсиаде (прим. – всемирные студенческие игры стартовали 2 марта), - спросил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

- Нет.

- А почему?

- У нас есть лыжница, которая могла бы претендовать на поездку в Красноярск. Но калужанка Майя Якунина (на фото) выбрала другой путь. И готовится на другие соревнования.

- Вообще это неправильно. У нас студенты бегать что ли не умеют?

- Анатолий Дмитриевич, у нас в зимних видах спорта не так много кандидатов. В лыжных гонках есть Майя Якунина. Она могла попасть.

- Но не захотела?

- Они с тренером выбрали другой путь.

Какой другой путь выбрала спортсменка, понять крайне сложно. Многократная победительница юношеских Олимпийских игр Майя Якунина выступала на отборе к Универсиаде. К сожалению, калужанка в гонке на 5 километров свободным стилем показала только шестой результат.

Так что же имел в виду министр спорта? Первый вариант: он просто не знал, что Якунина пыталась отобраться на Универсиаду. Второй – чиновнику не хватило смелости сказать губернатору о том, что в Калужской области практически нет конкурентоспособных спортсменов в зимних видах.

- Майя Якунина – талантливейшая спортсменка. В этом сезоне она выиграла первенство России по своему возрасту, - говорит председатель федерации лыжных гонок Николай КОМАРОВ. – Но, чтобы конкурировать на таком высоком уровне, нужно совершенно другое финансирование. Спортсмены и тренерский штаб не могут себе позволить грамотно выстроить подготовку к сезону. Работаем по остаточному принципу. Поэтому и результаты такие.

Добавим, что в этом зимнем сезоне Калужская область «пропускает» не только Универсиаду, но и Европейский юношеский фестиваль. Он недавно завершился в Сараево.

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