Вратарём Калуги заинтересовались в премьер-лиге

На днях футбольный клуб «Ростов», выступающий в российской премьер-лиге, пригласил на тренировочный сбор вратаря «Калуги» Федора Арсентьева.

Футболисту 19 лет, рост – 184 см. В Калугу он приехал прошлым летом из нижнекамского «Нефтехимика». В составе калужан Арсентьев провел четыре матча. Один из них он отстоял на «ноль». В трёх остальных пропустил шесть мячей.