Вратарём Калуги заинтересовались в премьер-лиге

На днях футбольный клуб «Ростов», выступающий в российской премьер-лиге, пригласил на тренировочный сбор вратаря «Калуги» Федора Арсентьева.
Футболисту 19 лет, рост – 184 см. В Калугу он приехал прошлым летом из нижнекамского «Нефтехимика». В составе калужан Арсентьев провел четыре матча. Один из них он отстоял на «ноль». В трёх остальных пропустил шесть мячей.
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