Лукашенко недосчитался денег из Калуги

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО в пятницу, 23 ноября, на совещании в Минске заявил, что белорусским строителям не заплатили деньги за работу в Калуге.
- Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса, - приводит его слова информационное агентство БелТА. - Кроме того, россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу. Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии.
За комментариями мы обратились в пресс-службу правительства. Там заверили, что у нашего региона долгов перед строителями нет:
- Правительство Калужской области выполнило все свои финансовые обязательства перед генеральным подрядчиком.
Пока не совсем понятно, на каком именно этапе возникла задолженность и о какой сумме говорил Лукашенко.
Напомним, к чемпионату мира по футболу в Калуге построили две тренировочные футбольные базы – на Тульском и Грабцевском шоссе. Общая их стоимость оценивалась примерно в 400 миллионов рублей. Деньги должны были выделить из областного и федерального бюджета.
Во время турнира в нашем городе жили и тренировались футболисты сборной Сенегала.
Уважаемые читатели! А какие у вас остались воспоминания о чемпионате мира? Расскажите в комментариях!
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