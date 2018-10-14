Кто превращает калужан в железных людей

Тренировку проводит Александр ПОЛУШИН.
Александру Полушину — председателю двух областных федераций: пауэрлифтинга и бодибилдинга, старшему тренеру-преподавателю высшей категории СДЮСШОР «Вымпел» — в этом году исполнилось 55. И выглядит он на две «пятёрки».
Полушин строен, подтянут, широк в плечах — эталон мужественности.
— Однако не телом единым, — улыбается Александр. — По одёжке встречают, по уму провожают. Так что стараемся развиваться во всех направлениях: и физически, и духовно, и в плане образования. Одного опыта, пусть и очень солидного, как некоторые считают, для практикующего тренера недостаточно — необходимо постоянно учиться. В 55 я получил диплом КГУ им. К. Э. Циолковского и теперь продолжу образование в магистратуре. Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.
Полушин не коренной калужанин. Родился в Коми АССР. Сколько помнит себя, в родном северном посёлке всегда занимался спортом — боксом, хоккеем, футболом.
— Тогда все мальчишки росли во дворах: летом мяч гоняли, зимой шайбу. Дома у каждого были гантели. У пацанов культ силы — крепких накаченных мышц — был всегда, — делится своими наблюдениями Александр. — Я считаю, что развивать собственные силовые качества, выносливость необходимо каждому: работать с гантелями, гирями, утяжелениями. Это вполне можно делать во время утренней зарядки.
Культура силы
После школы Александр Полушин, как полагается, отслужил в армии и поступил в техникум на факультет промышленного и гражданского строительства, говорит, хотелось получить настоящую, серьёзную, мужскую профессию. Кем только не работал: и плотником, и бетонщиком, и сварщиком, и мастером на стройках Севера, Ленинградской и Нижегородской областей. На Калужскую благословенную землю перебрался уже взрослым.
— В Калугу я ещё школьником приезжал каждое лето к сестре в гости. Город мне очень нравился — зелёный, уютный! Поэтому и родители сюда перебрались. Давно уже себя считаю полноправным калужанином.
Культуризм долгое время оставался для Полушина хобби. Норматив кандидата в мастера спорта выполнил достаточно поздно — в 33.
— Тренажёрные залы для занятий культуризмом — бодибилдингом начали появляться лишь в годы перестройки, — вспоминает Александр. — Я начинал заниматься в «Дельфине». Многое вначале делал чисто интуитивно, тогда специализированной литературы, книг с разработанными методиками практически не было. Лично я больше полагался на интуицию.
И она — интуиция — Полушина не подвела. А ещё, конечно же, самодисциплина и упорство помогли. В итоге Александр стал абсолютным победителем первого городского конкурса бодибилдеров.
— Как сейчас помню, он проходил в ноябре 1998-го во Дворце культуры «Строитель», — улыбается Полушин. — В зале было не протолкнуться!
Калужские гераклы произвели тогда сильное впечатление и на театральных режиссёров. Ведущих культуристов пригласили участвовать в спектакле по мотивам греческих мифов. И, надо сказать, с этой ролью они прекрасно справлялись несколько театральных сезонов.
— Союз с театром не прошёл бесследно, — вдаётся в историю Полушин. — Мы поняли, как надо развиваться. Важной составляющей стала зрелищность, мы начали применять музыку и элементы хореографии, превратив соревнования в ещё более зрелищное шоу.
Пауэрлифтинг — спорт сильных
Однако красота красотой, но Александру Полушину по душе больше спортивное направление — пауэрлифтинг.
— Вот уже 20 лет я тренирую калужских ребят и девчонок в СШОР «Вымпел». Само название «пауэрлифтинг» переводится с английского как «сила, мощь поднятия» и включает в себя три вида зачётных упражнений: приседание со штангой на спине, жим штанги от груди лёжа на горизонтальной скамье и становая тяга — подъём максимально возможного веса с отрывом штанги от пола. Всё вместе составляет классическое троеборье. Насколько этот вид спорта ярко демонстрирует сверхвозможности обычного человека достаточно показать на примере нашей неоднократной победительницы и призёра чемпионатов мира Марии Дубенской, которая при весе 63 кг завоевала «золото» чемпионата страны этого года в Перми, присев со штангой весом более 215 кг, отжав 150 кг и потянув 185 кг!
Пауэрлифтинг в Калуге в почёте. Наши земляки-силачи прочно закрепились в сборной России и вовсю покоряют международную арену. Калужане являются обладателями сразу нескольких мировых рекордов.
— На Первенстве мира по пауэрлифтингу этого года в ЮАР 18-летняя Дарья Ефимцева из Обнинска, выступающая в категории свыше 84 кг, присела со штангой весом 265 кг, отжала от груди 170 кг (личный рекорд на 2,5 кг весомее) и в тяге показала результат 200 кг, установив новый мировой рекорд среди своей возрастной категории сразу по трём показателям! — уточняет Александр. — А до этого, выступая на чемпионате Европы среди взрослых спортсменов в Испании, завоевала «бронзу».
Союз молодёжи и мастеров
Очень радует, что в Калуге и молодёжь амбициозная, и прославленные мастера не сдают лидерских позиций. 28 сентября в Туле завершился чемпионат ЦФО по жиму. Калужские силачи из спортшкол «Вымпел», «Спартак», «Энергия» и Малоярославецкой ДЮСШ — Мария Бурова, Анна Воленко, Наталья Пиляева, Марина Евсеева, Екатерина Антипова, Наринэ Котенко, Наргиз Исаева, Денис Коршунов, Александр Никитичев, Дмитрий Никульцев и Юрий Васильев — завоевали 4 «золотые», 4 «серебряные» и 3 «бронзовые» награды.
— Победителями чемпионатов и первенств мира, Европы и России в разных возрастных категориях в этом году стали Анастасия Минаева, Илья Маричев, Наталья Горбачёва, Мария Бурова, Самира Караева, Лада Бессонова, Вячеслав Переезчиков, Руслан Потолов, Наргиз Исаева, — продолжает перечислять достижения калужан Александр Полушин. — И планы на ближайшее будущее у нас серьёзные. В октябре состоится Кубок области в двух дисциплинах. Готовимся к участию в Первенстве ЦФО, к отборам на международные турниры. Надеемся, что в начале 2019-го одна из наших спортсменок примет участие в Первенстве мира, который пройдёт в ЮАР.
Братья РЯБЦЕВЫ.
Чемпионка России Евгения ЕВСТЮХИНА в зале.
Евгения ЕВСТЮХИНА на сцене.
Автор: Олег НОВИКОВ.
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