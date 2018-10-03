Как штанга спасает от депрессии

19-летняя чемпионка мира — о любви к пауэрлифтингу, победных выступлениях и планах на будущее.

Анастасии МИНАЕВОЙ только 19 лет, а за плечами у неё уже многочисленные выступления и победы на чемпионатах России, Европы и мира. При этом в пауэрлифтинг она попала 5 лет назад совершенно случайно.

Судьбоносная встреча

— Это просто мистика какая-то! — считает Анастасия. — Я пришла в зал, как и многие другие девушки, чтобы просто похудеть. Меня заметил тренер: ­«Давай попробуем!». Честно говоря, я не знала ни одного упражнения. Тренер стал показывать движения, присматриваясь, как и что у меня выходит. Приседания с 30-килограммовой штангой на плечах дались мне очень легко. И он всё прибавлял и прибавлял мне вес. А потом сказал: «Достаточно, ты очень сильная! Будешь у меня тренироваться». Сначала я заявила: «Да вы что? Не буду!» Стеснялась, не хотела заниматься таким спортом. А потом мне так понравилось! Затянуло! Месяц-второй походила, тренер и говорит: «Ну что, на соревнования поедем?» Папе рассказываю, а он удивляется: «У вас в качалке какие-то соревнования проходят?» Поначалу отец скептически отнёсся к моему увлечению, мол, всё это ерунда, ненадолго… А в итоге первое выступление на чемпионате России сразу принесло мне «золото». Ну там соперников, правда, было немного. Я в тяжёлой категории выступала, тогда гораздо больше весила.

Следом были Европа и мировое Первенство. В прошлом году я в Америку летала на ЧМ — второй стала, в Испании на чемпионате Европы — первой, в Польше на ЧМ — тоже первой, а сейчас в Почефструме (ЮАР) во взрослой категории стала чемпионкой мира.

Поддержка близких

— Мне очень нравится заниматься пауэрлифтингом. Когда бывают какие-то стрессовые ситуации: трудности с учёбой, переживания по поводу сдачи ЕГЭ — я иду в зал и обо всём забываю, выплёскиваю все свои эмоции. Домой возвращаюсь абсолютно другой, спокойной, и могу продолжать заниматься привычными делами без лишних нервов.

Перед соревнованиями тренировки Анастасии длятся по 4–5 часов, в межсезонье — до 2 часов.

— Сначала родители не верили, что спорт может увлечь меня всерьёз и надолго. Но, когда поняли, что это моя жизнь, моя любовь и, кроме этого, у меня ничего больше нет, стали поддерживать. Папа часто говорит: «Кушай правильно, спи больше, не напрягайся, поменьше нервничай». А мама, как и любая другая мама, за меня очень переживает. Она боится, что этот спорт отрицательно повлияет на возможность родить. Но каждые полгода я прохожу медкомиссию, и у меня со здоровьем всё прекрасно. Тем более что не сама занимаюсь, а под присмотром тренера, который учит грамотно подходить к каждому весу.

Отношения друзей

В этом году Анастасия стала студенткой первого курса факультета естествознания КГУ. Из родного Малояро­славца ей пришлось переехать в Калугу.

— Передо мной вечная дилемма — спорт или учёба — стоит уже много лет. Я не могу что-то выбрать, стараюсь держать равновесие. А вот развлечения — на последнем месте.

Спорт есть спорт, в нём всё может случиться, поэтому нужно получить образование, чтобы в случае чего у меня была альтернатива.

Одноклассники всегда меня поддерживали и даже заступались, когда учителя устраивали прессинг. Однажды приехала с соревнований в 5 утра, мама сказала: «На учёбу не пойдёшь, ложись спать». Я в 7 утра встала — и в школу. Учителя возмущались, что не успела сделать домашние задания. Объясняю, что была на соревнованиях. «Она же стала чемпионкой России!» — хором кричали мои одноклассники. Ребята всегда стояли за меня стеной. А когда я приехала с соревнований в Польше, купили огромный торт, и мы устроили чаепитие. У меня был самый лучший класс, мы и сейчас общаемся.

В институте с понимаем отнеслись к тому, что мне пришлось пропустить несколько недель учёбы из-за соревнований. А однокурсники говорят, что гордятся: с ними учится чемпионка.

«О спорт, ты — мир!»

— До выступлений на чемпионатах мира и Европы я ни разу не была за границей. Занятия спортом в прямом смысле открыли для меня окно в мир. Когда езжу на всероссийские соревнования, то не устаю поражаться, насколько огромная и красивая у нас страна! В марте я была в Перми. И влюбилась в этот город с первого взгляда. Тюмень, Кострома, Суздаль и многие другие города навсегда останутся в моём сердце.

Самой тяжёлой была поездка в Америку. Летели 16 часов с пересадкой в Германии. США меня поразили: другой менталитет, совершенно иные люди. Мне там очень понравилось. Каждый раз, когда мы встречались с американцами, они так искренне нам радовались: «О, вы из России! Вы такие классные. Мы мечтаем побывать в вашей стране!»

Благодаря тому что я с трёх лет занимаюсь английским, у меня нет языкового барьера и мне комфортно везде, куда бы ни приехала.

Женская сила

В обычной жизни Настя всячески подчеркивает свою женственность: платья, юбки, туфли на каблуках — основа её гардероба.

— Стараюсь не демонстрировать свои физические возможности, мне никому ничего не надо доказывать. Однажды одноклассник заявил: «Ты сильная, давай с тобой в армрестлинг сыграем». Но я-то прекрасно понимаю, что это травмо­опасно, бессмысленно и глупо. Конечно, я отказалась. Один раз мне всё же пришлось продемонстрировать силу. Как-то поздно вечером возвращалась с тренировки и заметила, как молодой человек набросился на девушку. Не могла же я оставить её в беде! Оттащила его, сказав: «Если ты сейчас не отойдёшь, у тебя будут большие проблемы». Он увидел, что я в форме российской сборной, и сразу же извинился.

Самая большая любовь

— Мне кажется, я никогда не закончу со спортом. По крайней мере, пока я об этом не думаю. На ЧМ я убедилась, что возрастных границ не существует. Даже в 65 лет женщины показывают хорошие ­результаты. Когда захочу завести семью и детей, наверное, придётся на какое-то время уйти. Хотя уверена, что сразу после того, как рожу, вернусь. Ведь спорт дарит совершенно непередаваемые чувства. Это так здорово, когда ты готовишься, готовишься, тренируешься и у тебя в итоге всё получается! Когда я выиграла свои последние соревнования в ЮАР, то не смогла сдержаться — эмоции переполняли меня, и я расплакалась.



За пять лет копилка Анастасии пополнилась множеством наград. Конечно, самые ценные — за выступления на чемпионатах мира.

Эта статья была опубликована в №39 газеты Калужский перекресток от 26.09.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в бумажной версии или электронном архиве издания.