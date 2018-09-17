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«Калуга» опять проиграла на своём поле

17.09.2018 11:04 4 561 Дмитрий Ивьев
«Калуга» опять проиграла на своём поле

В минувшую субботу в рамках очередного тура первенства России во втором дивизионе футбольный клуб «Калуга» принимал в гостях белгородский «Салют».

К сожалению, нашей команде вновь не удалось порадовать своих болельщиков. Пропустив два гола в концовке первого тайма, калужане не смогли отыграться после перерыва.

В трёх проведённых играх на своём поле «Калуга» в нынешнем сезоне смогла набрать лишь одно очко.

Следующую игру наша команда проведёт 22 сентября в Рязани.

Протокол матча

«Калуга» — «Салют Белгород» — 1:2

Голы: Волгин, 53 — Молтенинов, 41, Филиппов, 45.

«Калуга»: Клюкин, Авагимян (Галась, 85), Ярославцев, Новиков, Фомин, Волгин, Дубровин, Мыкитюк (Романюк, 46), Семин (Формалев, 85), Баранов (Евстигнеев, 46), Суханов (Домшинский, 46).

«Салют Белгород»: Цыгулев, Колесников, Желудков, Тонких, Шахназаров, Черкес, Штыпула (Соблиров, 82), Филиппов (Скрыпников, 90), Агеев, Чунихин (Гордеев, 90+), Молтенинов (Тараповский, 87).

Предупреждены: Авагимян, 67 — Молтенинов, 68, Филиппов, 77, Черкес, 89, Соблиров, 90+.

Судьи: К. Юданов (Москва), А. Ануфриев (Москва), И. Золотарев (Брянск).

Инспектор: А.Г. Лагун (Санкт-Петербург).

Результаты остальных матчей тура:

«Сокол» - «Химки-М» 2:0
«Химик» - «Строгино» 2:0
«Металлург» - «Торпедо Москва» 0:0
«Динамо-Брянск» - «Сатурн» 0:0
«Квант» - «Рязань» 1:1
«Ротор-2» - «Зоркий» 1:3

Турнирная таблица

  Клуб Игры Очки В Н П Мячи
Количество зрителей
1 "Торпедо Москва"
Москва		 8 22 7 1 0 11-1 21100
2 "Металлург"
Липецк		 9 20 6 2 1 21-8 10200
3 "Зоркий"
Красногорск		 9 19 6 1 2 18-8 7650
4 "Сокол"
Саратов		 9 19 6 1 2 14-5 9853
5 "Химик"
Новомосковск		 9 17 5 2 2 12-8 10600
6 "Квант"
Обнинск		 9 15 4 3 2 13-11 22250
7 "Ротор-2"
Волгоград		 9 10 3 1 5 8-17 8003
8 "Рязань"
Рязань		 9 10 2 4 3 6-6 10700
9 "Салют Белгород"
Белгород		 9 10 2 4 3 8-10 15800
10 "Калуга"
Калуга		 9 8 2 2 5 6-11 7700
11 "Динамо-Брянск"
Брянск		 9 7 2 1 6 8-10 8350
12 "Сатурн"
Раменское		 9 6 1 3 5 8-10 11150
13 "Химки-М"
Химки		 8 5 1 2 5 9-26 6100
14 "Строгино"
Москва		 9 4 1 1 7 5-16 9150


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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