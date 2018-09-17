«Калуга» опять проиграла на своём поле

В минувшую субботу в рамках очередного тура первенства России во втором дивизионе футбольный клуб «Калуга» принимал в гостях белгородский «Салют».
К сожалению, нашей команде вновь не удалось порадовать своих болельщиков. Пропустив два гола в концовке первого тайма, калужане не смогли отыграться после перерыва.
В трёх проведённых играх на своём поле «Калуга» в нынешнем сезоне смогла набрать лишь одно очко.
Следующую игру наша команда проведёт 22 сентября в Рязани.
Протокол матча
«Калуга» — «Салют Белгород» — 1:2
Голы: Волгин, 53 — Молтенинов, 41, Филиппов, 45.
«Калуга»: Клюкин, Авагимян (Галась, 85), Ярославцев, Новиков, Фомин, Волгин, Дубровин, Мыкитюк (Романюк, 46), Семин (Формалев, 85), Баранов (Евстигнеев, 46), Суханов (Домшинский, 46).
«Салют Белгород»: Цыгулев, Колесников, Желудков, Тонких, Шахназаров, Черкес, Штыпула (Соблиров, 82), Филиппов (Скрыпников, 90), Агеев, Чунихин (Гордеев, 90+), Молтенинов (Тараповский, 87).
Предупреждены: Авагимян, 67 — Молтенинов, 68, Филиппов, 77, Черкес, 89, Соблиров, 90+.
Судьи: К. Юданов (Москва), А. Ануфриев (Москва), И. Золотарев (Брянск).
Инспектор: А.Г. Лагун (Санкт-Петербург).
Результаты остальных матчей тура:
«Сокол» - «Химки-М» 2:0
«Химик» - «Строгино» 2:0
«Металлург» - «Торпедо Москва» 0:0
«Динамо-Брянск» - «Сатурн» 0:0
«Квант» - «Рязань» 1:1
«Ротор-2» - «Зоркий» 1:3
Турнирная таблица
|Клуб
|Игры
|Очки
|В
|Н
|П
|Мячи
|Количество зрителей
|1
|"Торпедо Москва"
Москва
|8
|22
|7
|1
|0
|11-1
|21100
|2
|"Металлург"
Липецк
|9
|20
|6
|2
|1
|21-8
|10200
|3
|"Зоркий"
Красногорск
|9
|19
|6
|1
|2
|18-8
|7650
|4
|"Сокол"
Саратов
|9
|19
|6
|1
|2
|14-5
|9853
|5
|"Химик"
Новомосковск
|9
|17
|5
|2
|2
|12-8
|10600
|6
|"Квант"
Обнинск
|9
|15
|4
|3
|2
|13-11
|22250
|7
|"Ротор-2"
Волгоград
|9
|10
|3
|1
|5
|8-17
|8003
|8
|"Рязань"
Рязань
|9
|10
|2
|4
|3
|6-6
|10700
|9
|"Салют Белгород"
Белгород
|9
|10
|2
|4
|3
|8-10
|15800
|10
|"Калуга"
Калуга
|9
|8
|2
|2
|5
|6-11
|7700
|11
|"Динамо-Брянск"
Брянск
|9
|7
|2
|1
|6
|8-10
|8350
|12
|"Сатурн"
Раменское
|9
|6
|1
|3
|5
|8-10
|11150
|13
|"Химки-М"
Химки
|8
|5
|1
|2
|5
|9-26
|6100
|14
|"Строгино"
Москва
|9
|4
|1
|1
|7
|5-16
|9150
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