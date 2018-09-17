«Калуга» опять проиграла на своём поле

В минувшую субботу в рамках очередного тура первенства России во втором дивизионе футбольный клуб «Калуга» принимал в гостях белгородский «Салют».

К сожалению, нашей команде вновь не удалось порадовать своих болельщиков. Пропустив два гола в концовке первого тайма, калужане не смогли отыграться после перерыва.

В трёх проведённых играх на своём поле «Калуга» в нынешнем сезоне смогла набрать лишь одно очко.

Следующую игру наша команда проведёт 22 сентября в Рязани.

Протокол матча

«Калуга» — «Салют Белгород» — 1:2

Голы: Волгин, 53 — Молтенинов, 41, Филиппов, 45.

«Калуга»: Клюкин, Авагимян (Галась, 85), Ярославцев, Новиков, Фомин, Волгин, Дубровин, Мыкитюк (Романюк, 46), Семин (Формалев, 85), Баранов (Евстигнеев, 46), Суханов (Домшинский, 46).

«Салют Белгород»: Цыгулев, Колесников, Желудков, Тонких, Шахназаров, Черкес, Штыпула (Соблиров, 82), Филиппов (Скрыпников, 90), Агеев, Чунихин (Гордеев, 90+), Молтенинов (Тараповский, 87).

Предупреждены: Авагимян, 67 — Молтенинов, 68, Филиппов, 77, Черкес, 89, Соблиров, 90+.

Судьи: К. Юданов (Москва), А. Ануфриев (Москва), И. Золотарев (Брянск).

Инспектор: А.Г. Лагун (Санкт-Петербург).

Результаты остальных матчей тура:

«Сокол» - «Химки-М» 2:0

«Химик» - «Строгино» 2:0

«Металлург» - «Торпедо Москва» 0:0

«Динамо-Брянск» - «Сатурн» 0:0

«Квант» - «Рязань» 1:1

«Ротор-2» - «Зоркий» 1:3

Турнирная таблица