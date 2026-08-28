Всё решает характер! В Калужской области прошел международный фестиваль бокса

27 августа отмечался Всемирный день бокса — праздник, посвящённый одному из самых мужественных видов спорта, где победа определяется не только мощью ударов. Здесь важны выдержка, железная дисциплина и способность идти до конца. Символично, что именно в канун этой даты исторический центр Калужской области — город Боровск — объединил тех, кто знает цену борьбе и упорству. В спортивной школе «Звезда» прошёл XII турнир по боксу, посвящённый князю Серпуховскому-Боровскому Владимиру Храброму и Дню города.

В этом году на ринг вышли 170 спортсменов из Москвы, Московской, Брянской, Смоленской, Курской, Калужской и Тульской областей, а также Республики Беларусь, придав соревнованиям международный статус. Для молодых боксёров такие встречи — отличная возможность проверить себя в условиях серьёзной конкуренции, получить ценный опыт и сделать очередной шаг в своей карьере.

Одним из почётных гостей соревнований стал известный боксер-профессионал, местный воспитанник, обладатель множества титулов и пояса WBA Continental Gold Алексей «Ядерный» Егоров:

«Такие турниры очень важны и просто необходимы для молодых спортсменов. Здесь ребята получают первый серьёзный соревновательный опыт, учатся справляться с волнением, бороться до конца и уважать соперника. Желаю всем участникам красивых поединков, ярких побед и, главное, получать удовольствие от занятий спортом!»

Для юных участников ринг становится настоящей школой характера. День за днем они становятся сильнее, продолжая спортивные традиции Калужской области. Победители и призёры соревнований получили памятные подарки от генерального партнёра турнира — компании SINTEC Group, девиз которой так созвучен духу фестиваля — жизнь в движении!