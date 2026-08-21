Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Обнинские волейболисты одержали первые победы на этапе чемпионата России
Спорт

Обнинские волейболисты одержали первые победы на этапе чемпионата России

Дмитрий Ивьев
21.08, 15:08
0 124
Фото: ВК "Обнинск".
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 21 августа, завершились стартовые матчи группового этапа.

Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев без больших проблем победили Арсения Красавина и Владислава Михалева – 2:0 (21:18, 21:14).

Серафима Медведева и Екатерина Федотова во втором поединке одолели Ульяну Качалову и Юлию Петрову – 2:0 (21:15, 21:19).

За выход в плей-офф этапа чемпионата России поспорит вторая мужская пара ВК «Обнинск». Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков в тяжелом трехсетовом поединке уступили Александру Крамаренко и Мирославу Туровскому – 1:2 (21:13, 19:21, 14:21).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpYeGNrVStEM3pMTFVQeFFnVzJ3VFE9PSIsInZhbHVlIjoiQzZuRGJBakppUmpaTVJ2Mit0VUVmTUc5M2s4dWx2WkpHa1RoWDUxNjlWNVBFR043aG1RZGh4amJuakZaaEtSSjJFaGxJVzVQQXZxMktheWJBdXkyS1cxNmxUTVJFQUNpWmRCTUFjSTYzM1l3bDNzZ2g1bDF4ZnRkYzVWZUQ5Q3F6SkR3U1VGN3ZOVTg2Y2MwQWlUMFJSSVBySDIxTWtOMGRiNmdtOFF0dllzOHhRVnFTYmdsV3RMdm9nZzhQSHo2VzdPbmZlak9RclVoK29wL0pzUy9MUDRVRGNYSXdFK0xGTFI5Zk9sdEJ3ZWxUYUVaWUZzUFEyV2s4TDNBMjZPNXY3eVNIajVEODFINWR0dGN5OHlwUGhhOFFFd0tPdFh1ekJ4RFBXTnVBMEhNd253TGI3bzA0OVFaMUJVeUh4YTQ4c2RsUlQ2R2hRM0cxaEFhYzdsZ1JtcWR5Yk1tcUxNelJLckJ1TWVaVXRxbWFBUUVzWWRCMGcrK3hQRitNTEFJNVVWSE56SVkydU15aVF2b0h4dHdJTk1TbkxKTEJBa3ZFMSttOFNoQW1Qdnc3N3M0K3lnQzB0YVpFT0tzUCtRRiIsIm1hYyI6IjA5MzYyYzI4ZjdhNmJmYmRhNTQ5YzdiMTJiNzlkNmRiZThkNzA5ZWQ1Y2VlYzkwYjkxNzJiMmI0M2UxMWJlYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlpzeUNHbEhNN0xTZ3ZTZythay9VYXc9PSIsInZhbHVlIjoiT0hzcExHOWZzTjNoZk5zcDh2bTd2cVRvRTFkcnBHNHNkV1p2dndBK2dIeDY4QXp2UDZFQmtiM3NTVGRLY2J4OVVsK2hiMzllbDltbVpHK0tZZFJZMzZoU0NIWkFJM3AxbGFQeTBuTTNkbVZ5YUlVSm9YNUllMUtrYnFBTGExMnk4cnZtYWVLdWFTT1pwUnZBaVpWWkRmUU54SVd1eG1BY2FBV05YUVNDU2YxTUtXQ1R1Mk94WTYrVkxMMmpIWnZvNVV6SHVrNjZlb2FWVFFDZUM4NkpGZCtpVDQzRUl1N2VXdUtZU3dxeXFJZlh2WGJSKzhqcENINU5VMkkrOWdwMjYxeHVGYUZJbDk1UWZiWjhWRldmd3greWtpY3QzWm1WRVpvRldnRm5wNWJxU0h4WjNnSUdjemJRZlYyVnJhZkc4dzc0LzBIVmtnYUpJRG5QRU42bW13QVRqbnJBdnJoK0gwZ3U0bUFWbUdvcEVmelNDMWtSejV6d3l1MnUwcXdMc0ljNkxIdk8wWEg0Ym92L1U5QmNvUjU3c0kxU2R6SUJYL3lvaXc5T1NLRVR5V2xmQWphNzhUYW04N2ZYVlF5d3ZSWlR2WnJZekp3QjFlMmpJR242M2l5Skc2UjZURWRHN293ZFI0M1BEOFc4VS9DL3Rnb1lVYkUxbjFpVE5UZi9qZnRKTXBzaU5OU3NzU0Y4RUVLQmN2bVB3QTBWL0NPNWpJaHBkQW1nclIvVHVwQVdEYnBzWXJvU3ljMXAzZ1FvYU1wQ1lDNG1aQW5HY3V4ekgxY1dLbHByMTIzaHFSdit5OHdmSFUrTlN1V0lTUnFNbEdrSUoxbFo4a1ozZG5HNSIsIm1hYyI6ImI1MjM5NGIzNDc4YmE5YzQ4N2M5ODM0ODUxMmE5YThkMTI0NjAyZDk3ZmVjMzNhNjE5YzE0NDUyNDY3NGUwYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+