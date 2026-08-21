Обнинские волейболисты одержали первые победы на этапе чемпионата России
В пятницу, 21 августа, завершились стартовые матчи группового этапа.
Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев без больших проблем победили Арсения Красавина и Владислава Михалева – 2:0 (21:18, 21:14).
Серафима Медведева и Екатерина Федотова во втором поединке одолели Ульяну Качалову и Юлию Петрову – 2:0 (21:15, 21:19).
За выход в плей-офф этапа чемпионата России поспорит вторая мужская пара ВК «Обнинск». Кирилл Ельников и Дмитрий Ермаков в тяжелом трехсетовом поединке уступили Александру Крамаренко и Мирославу Туровскому – 1:2 (21:13, 19:21, 14:21).
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