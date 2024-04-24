В Перемышле открыли спортивный центр

Его построили по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

- Современный, удобный, комфортный, - прокомментировал 24 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В нем оборудовано три зала: универсальный игровой, борцовский и тренажерный. Здесь будут заниматься воспитанники спортшколы «Авангард» и взрослые жители района. Для юных спортсменов откроются новые направления подготовки, в том числе, греко-римская борьба. Будет создана волейбольная группа для учеников начальной школы.

Он отметил, что перемышльская хоккейная команда «Авангард» – одна из сильнейших в области.