В Калуге с 25 по 28 апреля пройдет международный турнир по волейболу

Соревнования состоятся на четырех калужских площадках. Турнир посвятили памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при исполнении служебных обязанностей и 101-ой годовщине со дня образования Общественно-государственного объединения физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом проинформировали в региональном минспорта в среду, 24 апреля.

В соревнованиях примут участие 25 команд из 13 регионов РФ, участники из Республики Беларусь и Республики Абхазия.

За победу поборются спортсмены 2009-2010 г.р.

Первая игра пройдет в четверг, 25 апреля в 9:00 в спортшколе «Вымпел», во Дворце спорта «Центральный», спортзалах «Строитель» и «Юбилейный».

Церемония открытия состоится 26 апреля. Она начнется в 10:00 во Дворце спорта.