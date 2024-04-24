В Калуге стартовало первенство России по прыжкам в воду среди юниоров

Соревнования начались 23 апреля во Дворце спорта «Центральный».

- Событие высокого уровня, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков. - К нам приехали легенды прыжков в воду Светлана Моисеева, Илья Захаров, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрий Саутин, которые уже стали нам близкими друзьями. С ними и призером Олимпийских игр Глебом Гальпериным приветствовали участников.

Турнир собрал около 200 спортсменов из России и Беларуси. Соревнования продлятся до 28 апреля, вход свободный.