Калужские гребцы завоевали 9 медалей на всероссийских соревнованиях

Об успехах наших спортсменов в Ростове-на-дону сообщили в региональном минспорта во вторник, 23 апреля.

За победу в первых заездах летнего сезона боролись 277 гребцов из 17 регионов России.

Воспитанники спортшколы В. Иванова вернулись домой с девятью медалями.

На первую ступень пьедестала почета поднялись Данил Габдрахманов, Михаил Калюжный и Вадим Шмелев.

Вадим Шмелев стал обладателем полного комплекта медалей. Он завоевал «серебро» в двойке без рулевого и «бронзу» в классе 4- МА.

На вторую ступень пьедестала почета поднялся Сергей Иванов.

«Бронзу» завоевали Виктория Дерябина, Дарья Самонова, Александр Туфанюк и Владислав Кирютин.