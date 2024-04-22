Лучших спортсменов определили в Калужской области

Список в понедельник, 22 апреля, опубликовало региональное министерство спорта.
- Для них предусмотрена единовременная выплата от 57 500 до 69 000 рублей, - пояснили в Минспорта. - Список формировался по результатам выступлений спортсменов на региональных, межрегиональных, всероссийских и международных официальных соревнованиях в 2023 году.
Лучшими спортсменами стали Мария Каменева (плавание), Александр Андриенко (горнолыжный спорт), Александр Туфанюк (гребной спорт), Иван Галкин (мас-рестлинг), Александра Барбакова (гиревой спорт), Егор Овсянкин (полиатлон), Денис Лобанов (спорт глухих - каратэ) и Даниил Негода (спорт лиц с поражение ОДА - плавание).
Среди спортивно одаренной молодежи – Милена Трофимова (гиревой спорт), Полина Малахова (плавание), Илья Береснев (морское многоборье), Иван Филимонов (универсальный бой), Диана Обухова (шашки), Дмитрий Чудный (горнолыжный спорт), Александр Сорокин (гребной спорт), Полина Талалаева (спорт лиц с поражение ОДА), Анна Танких (тхэквондо) и Демьян Коноплев (легкая атлетика).
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