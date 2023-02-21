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Стало известно, как послание Владимира Путина Федеральному собранию изменит Калужскую область

Дмитрий Ивьев , Фото: Владислав Шапша.
Опубликовано: 21.02.2023 16:34 0 673
Стало известно, как послание Владимира Путина Федеральному собранию изменит Калужскую область

Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. На мероприятии в Москве присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша. После послания он прокомментировал это событие.

- «Фронт сейчас проходит через сердца миллионов людей», - сказал Глава государства и подчеркнул, что мы шаг за шагом последовательно будем дальше решать стоящие перед нами задачи в рамках СВО.  Калужская область продолжит поддерживать наших защитников. Более 350 миллионов рублей уже собрали неравнодушные калужане, предприятия и бизнес.

Президент отметил, что Россия фактически выходит на новый цикл развития экономики. Будем расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры. Калужская область входит в топ-5 по эффективности поддержки экспорта. Новыми направлениями сотрудничества станут Алжир, Вьетнам, Иран.

Президент поручил расширить программу профессионалитет. За 5 лет будет подготовлено более миллиона специалистов рабочих профессий. В Калуге строится первый в России федеральный технопарк рабочих специальностей. Курирую этот проект лично. Будем привлекать опытных сотрудников калужских предприятий к обучению молодежи в качестве наставников.

Еще 50 миллиардов рублей по поручению Президента будет выделено на модернизацию общественного транспорта. Калужская область уже подготовила и направила заявку на получение такой поддержки на обновление общественного транспорта Калуги.

Стартовала большая программа модернизации ЖКХ. В течение 10 лет Правительство РФ инвестирует в эту сферу 4,5 трлн. рублей. Мы уже защитили проект первого этапа на 1,5 млрд. рублей. Заменим порядка 100 км ветхих сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Владислав Шапша.
Опубликовано: 21.02.2023 16:34 0 673
Тэги: общество владислав шапша
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