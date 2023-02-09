Как получить скидку 0,7 процентов на ставку по ипотеке Сбера

Ипотеку в Сбере можно взять со скидкой 0,7% на ставку на весь период кредитования. С начала действия такой программы в июне 2022 года россияне оформили ипотеку со скидкой на 57 млрд рублей.

Чтобы получить такую скидку на ставку по ипотеке, нужно выбрать недвижимость на Домклик, это может быть: квартира, дом, часть дома, таунхаус, комната или апартаменты. А также соблюсти несколько критериев: если приобретается квартира, то она должна продаваться целиком, а не по частям; если приобретается дом, то на участке не должно быть других построек; первоначальный взнос — 20% от стоимости объекта; сумма кредита должна быть не ниже порогового значения, которое зависит от региона.

Скидка применится автоматически при соответствии выбранного объекта условиям программы. Найти объекты, на которые распространяется скидка, — просто. Такие предложения маркируются значком «Скидка на ставку 0,7%». Также можно выбрать в поиске фильтр «Скидка на ставку».

Скидка 0,7% суммируется с другими скидками. Например, зарплатный клиент Сбера получает скидку на ставку в размере 1%, при страховании жизни и здоровья заёмщика ставка снизится на 1%, а при электронной регистрации сделки ¬¬— ещё на 0,3%. Так исходную ставку можно снизить на 3%, что уменьшит переплату по процентам и ежемесячный платёж.

По информации пресс-службы Сбера от 09.02.2023 года.

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