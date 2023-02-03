В Калуге вырубили 23 дерева в Комсомольской роще

Жители Калуги на этой неделе забили в соцсетях тревогу после того, как в Комсомольской роще начали пилить деревья. В пятницу, 3 февраля, ситуацию прокомментировали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

- В июле 2021 года лесопатологами было проведено обследование. Тогда 238 деревьев были назначены к рубке, - заявили в Минприроды. - Работы начались зимой прошлого года, но из-за погодных условий не были завершены до конца. Поэтому в период с 30 января по 3 февраля Дирекция парков продолжила работы по удалению 23 оставшихся аварийных деревьев. Эти мероприятия необходимы в том числе во избежание причинения вреда жизни и здоровью граждан. Ведь дерево, под порывом ветра либо других природных условий, может упасть на проходящего под ним человека.

В минприроды заверили, что весной и осенью на месте вырубленных деревьев высадят сосны.

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